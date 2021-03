Il 25 marzo è il Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, in cui gli studiosi identificano l’inizio del suo famoso viaggio poetico nell’aldilà. In occasione dell’edizione del 2021 che avviene a 700 anni dalla morte del poeta fiorentino, il Circuito Multidisciplinare del Veneto offre nei propri canali online alcune iniziative gratuite per tutta la cittadinanza.

Per omaggiare il poeta sono stati realizzati due video di lezioni-spettacolo. Il primo, un racconto teatrale “INFERNO. A cosa serve Dante?” in cui Filippo Tognazzo pone due domande: “a cosa serve Dante? Perché studiarlo ancora?” per poi intraprendere un viaggio affascinante nell’animo umano, fra vizi e qualità morali, gelosie, lotte politiche, amori e gesti pietosi. Paola Rossi è invece l’attrice protagonista di “TANTO GENTILE. Alla ricerca di Dante (e Beatrice) attraverso le parole” cui fa da sfondo la Firenze dell’epoca. Questa narrazione va alla ricerca del giovane Dante, un diciottenne pieno di progetti, speranze e aspettative personali e politiche, innamorato di Beatrice, con lo scopo di far sentire il poeta un po’ più simile e un po’ più vicino ai ragazzi di oggi, con i quali può condividere desideri, inquietudini e passioni.

A queste proposte si aggiungono quelle di DANTE’S BOX voci e suoni dalla Divina Commedia, progetto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Verona in collaborazione con Arteven nell’ambito di Dante a Verona 1321-2021. Si tratta di una sorta di jukebox da cui estrarre 21 canti, 7 per ogni cantica: Inferno, Purgatorio e Paradiso. 21 puntate radiofoniche in pillole da 15/20 minuti che ripercorrono l’opera e la proiettano nella modernità. 20 attori di 7 compagnie professionali veronesi, diretti da Fabrizio Arcuri, interpretano alcuni canti con l’intento di restituire la musicalità del verso, calata in un‘atmosfera contemporanea, per rendere il linguaggio più accessibile e più vicino a noi. Ad anticipare ogni canto una piccola introduzione di artisti della scena nazionale tra cui Isabella Ragonese, Lino Guanciale, Filippo Nigro, Vinicio Marchioni e Leo Gullotta.

Tutte le proposte sono fruibili gratuitamente sui canali YouTube, Spreaker e Spotify di Arteven e sul sito myarteven.it.