In occasione della Giornata Mondiale della Terra, arriva su Disney+ la serie del National Geographic che farà immergere gli spettatori nell’affascinante vita di cinque diverse specie: orche, megattere, beluga, narvali e capodogli.

Girato nel corso di 3 anni in 24 località del mondo, questo viaggio epico insegna come le balenesiano molto più complesse e simili a noi di quanto si sia mai immaginato.

Prodotta da James Cameron e narrata nella versione originale da Sigourney Weaver, è documentata dal fotografo/esploratore Brian Skerry: che lavora con il National Geographic da 23 anni ed esplora gli oceani del mondo da più di 40 anni: “È il progetto più ambizioso della mia carriera”.

Episodio 1 – “La regina delle orche”

Tutte le orche usano strategie uniche per rimanere in cima alla catena alimentare. Le balene della Patagonia catturano i leoni marini dalla spiaggia, le orche della Nuova Zelanda scovano le razze nascoste, mentre i giganti marini della Norvegia sono esperti nel cacciare sbattendo la coda sull’acqua. Assisti a come cinque potenti orche matriarche tramandano le loro tradizioni di caccia alle nuove generazioni, preservando la loro “cultura” prima che le usanze vadano perse per sempre.

Episodio 2 – “I canti delle magattere”

In un branco che attraversa gli oceani del mondo, dalle coste dell’Alaska colme di aringhe fino ad arrivare alle zone ricche di cibo dell’Antartide, i piccoli di megattera imparano le tradizioni della loro famiglia: le strategie di caccia cooperativa, le migrazioni più lunghe mai conosciute per qualsiasi mammifero e la comunicazione attraverso dei canti complessi per trovare un compagno.

Episodio 3 – “Il regno dei beluga”

I beluga condividono il loro regno settentrionale in Groenlandia con dei cugini misteriosi: i narvali. Entrambe le specie iniziano un’emozionante avventura attraverso un labirinto di ghiaccio marino fino ai loro ancestrali luoghi di villeggiatura nell’Artico canadese. Anche se seguono antiche rotte migratorie, gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Dagli ambienti gelidi ai predatori feroci, solo il loro sapere condiviso e il potere della famiglia possono farli arrivare a destinazione sani e salvi.

Episodio 4 – “I giganti dell’oceano”

In un viaggio epico che attraversa i mari del mondo dalla Dominica, alle Azzorre e lo Sri Lanka, sarai testimone della complessa cultura di questi giganti gentili. Contando unicamente sulla capacità dellenuove generazioni di apprendere il loro complesso sistema, la cultura familiare e i loro segreti, il futuro dei capodogli si basa sui suoi membri più giovani.

“I segreti delle balene” del National Geographic sarà inanteprima esclusiva su Disney+ da giovedì 22 aprile.