Valero e Pep sono due tecnici (idraulici ed elettricisti) che lavorano insieme con grande sintonia da più di 20 anni per la ditta Losilla.

Quando Pep è in procinto di andare in pensione, la moglie di quest’ultimo, che fa da contabile alla Losilla, trova come sostituto Moha, un giovane idraulico di origine marocchina, in cerca di lavoro perché l’impresa in cui era assunto è fallita.

Moha pieno di buona volontà è in prova per 6 giorni, ma Valero mostra da subito diffidenza nei confronti del giovane.

Tanto che Moha non si aspetta che la cosa più difficile è sopportare gli attacchi e i commenti razzisti di Valero, il suo nuovo capo squadra.

I Tuttofare (titolo originale Sis Dies Corrents) è il terzo lavoro della documentarista catalana Neus Ballús. Originale e delizioso, è un docufilm che con leggerezza si addentra nella vita di questi 3 tecnici per 6 giorni, dove dovranno far fronte alle chiamate dei loro clienti mentre cercano di affrontare, soprattutto Valero, quello che per loro è un grande cambiamento.

“Mio padre è un idraulico – racconta la regista – Nel corso degli anni ho sentito ogni sorta di storie sul suo lavoro e sulle strane situazioni in cui si è imbattuto nelle case dei clienti. Per il film abbiamo lavorato tre anni con ogni sorta di lavoratori reali e con i clienti che interpretavano loro stessi, incluso il magnifico trio di idraulici protagonisti di questa storia basata sulla loro vita reale. Così, quando i personaggi entravano in contatto, dovevano fare i conti con i loro pregiudizi e con i pregiudizi degli altri nei loro confronti. A prima vista l’umorismo del film sembra ruotare intorno a situazioni apparentemente leggere. Ma sotto la superficie c’è un ritratto complesso dei ruoli sociali, degli atteggiamenti razzisti e dei rapporti di potere nel contesto di una città europea “diversa” e multiculturale. I tuttofare è un film che si misura con una delle sfide più impegnative del nostro tempo: come capirsi a vicenda”.

Scritto dalla regista con Margarita Melgar (pseudonimo del duo composto da Montse Ganges e Ana Sanz-Magallón), presentato al Festival di Locarno 2021, I Tuttofare partendo da un pretesto narrativo apparentemente semplice (il cambio di compagno di lavoro) racconta la solitudine, il lavoro, la nascosta, o meglio occultata fragilità mascolina. Inaspettatamente lo spettatore si trova davanti a uno studio approfondito e reale della società e dell’essere umano.

Da vedere!