È terminata la XIV edizione di Corti a Ponte con l’annuncio dei vincitori – decretati dalla giuria del concorso ufficiale composta dal regista e direttore della fotografia Alessandro Rossetto e dalla docente Filmologia preso l’Università degli Studi di Padova Farah Polato – che, cinematograficamente, hanno interpretato al meglio il tema della tecnologia.

Concorso Ufficiale Internazionale per corti d’autore

A risultare vincitori del festival internazionale di cortometraggi – organizzato dalla omonima associazione di Ponte San Nicolò (PD) – che anche quest’anno si è svolto interamente online, sono stati: The Shoes of a Little Girl (Nepal, 2019) di Kedar Shrestha, che è stato decretato come miglior cortometraggio di finzione, vincendo anche il Premio Festival della Lentezza e il Premio Club per l’UNESCO di Padova; Wintry spring (Egitto 2015) di Mohamed Kamel, indicato come miglior film a tema “Ponte”; A Tiny Tale (Francia 2020) di Sylvain Cuvillier, Chloé Bourdic, Théophile Coursimault, Noémie Halberstam, Maÿlis Mosny, Zijing Ye, vincitore del Premio per il Miglior Film a “Tema Tecnologia”. Jean (Francia 2020) di Marion Auvin e Inanimate (Regno Unito 2018) di Lucia Bulgheroni sono stati, invece, nominati ex aequo vincitori nella categoria Miglior Animazione.

Infine The boy and the egg (Brasile 2020) di Juliana Capilé e The Girls Are always right (Malesia 2019) di Gwai Lou sono risultati, rispettivamente, come miglior film per bambini e miglior film per ragazzi.

Anche il pubblico ha decretato il proprio beniamino: ad essere stato premiato è risultato Migrants (Francia 2020) di Hugo Caby, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas Lermytte e Zoé Devise.

Sono stati inoltre conferiti il Premio per la miglior interpretazione a Brixhilda Shqualsi, attrice del cortometraggio Oltre il fiume (Italia 2020) di Luca Zambolin; il Premio per la miglior sceneggiatura a Discipline (Svizzera 2014) di Christophe M. Saber e il Premio per la miglior fotografia a The swings (Russia 2020) di Anastasia Ostapenko.

«Ogni anno il programma ufficiale dei corti ha una sua personalità – ha raccontato Raffaella Traniello, presidente dell’Associazione Corti a Ponte APS e direttore artistico del concorso -. Il 2021 è stato il trionfo dei corti di formazione, spesso con bambini o adolescenti protagonisti, originali, provocatori, poetici, intelligenti, ammalianti. Un anno ricco di diversità culturale anche per quel che riguarda i corti fatti da bambini, ragazzi e giovani adulti provenienti da angoli di mondo poco conosciuti. Davvero in questa edizione on-line la tecnologia ci ha permesso di viaggiare rimanendo sul divano!».

Concorso colonne sonore

I giudici Marco Bellano, compositore e professore di History of Animation all’Università di Padova e Renato Raule, docente al conservatorio Pollini, hanno consegnato il primo premio per la sonorizzazione della sigla di Corti a Ponte a Osvaldo Tateo Pacifico (Milano). Il secondo premio è andato invece al trevigiano Alvise Carraro e il terzo premio a Carlo Putignano di Bari. Il Premio UNDER 20 è stato assegnato ad Alberto David Cannetta (Milano); menzione speciale UNDER 20 a Enrico Mangia (Lecce).

Il Premio dell’autore, assegnato da Maurizio Ciato e Stefano Ganzitti (L’image), autori della sigla, è stato vinto invece da Mariachiara Spora (Napoli).

Concorso 48 ore

Il premio del Concorso 48 ore, assegnato da Corti a Ponte APS, è stato vinto da Bonjour della troupe Short Bridge. La giuria popolare ha invece premiato Indecisione della troupe Under48, che si è aggiudicata anche la menzione speciale per il miglior attore non protagonista.

Assegnate anche ulteriori menzioni speciali a La Sfida tra i Fornelli (troupe La banda Gastrika); Mordi e Fuggi della troupe I Gobbi; La Strana Storia del Cuoco … (troupe Profits Limited); RedRum In Ponte (troupe Periodic); Fuggite, schiocchi!, I Ragazzi del Selfie (troupe I Ragazzi del Selfie) e Pane, Amore e … Pandemia (troupe Roberto).

Sezione BY 3.25

La “sezione BY 3.25” del concorso era interamente dedicata a opere cinematografiche realizzate da bambini, ragazzi e giovani di tutto il mondo dai 3 ai 25 anni di età. La lista di tutti i vincitori è disponibile online.