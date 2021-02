Un altro appuntamento con Il teatro in sul canale YouTube dell’Ateneo Veneto di Venezia venerdì 5 febbraio alle 18. Paolo Puppa, drammaturgo e performer, già ordinario di storia del teatro all’Università Cà Foscari di Venezia immagina una serie di missive tra grandi personaggi della letteratura di fine Ottocento e Novecento e li porta in scena sotto forma di monologo preceduti da una introduzione storica.

La prima delle “Lettere impossibili” riguarda il commediografo norvegese Henrik Ibsen. Puppa lo immagina nel 1895, quando ha 73 anni, mentre si rivolge ad una sua appassionata ammiratrice, artista pianista, Hildur Andersen, insistendo per ricevere sue foto. E nondimeno la prega di cambiare tono e di non procedere con richieste turbevoli, a cui si dichiara inadeguato, nel rispetto soprattutto del suo legame coniugale. Per vendetta, la donna interpella il grande rivale di Ibsen, ossia il danese August Strindberg, celebre per l’intraprendenza amorosa e la rappresentazione violenta dell’universo femminile.

Queste Lettere impossibili, pubblicate dieci anni fa dall’editore Gremese, sono una invenzione, e allo stesso tempo risultano costruite su basi documentate (là dove possibile anche mimando le tecniche espressive delle personalità ospitate) e su materiali biografici rispettosi della carriera dei protagonisti. Questo con Ibsen e Strindberg è il primo di una serie di monologhi in programma nelle prossime settimane sul canale YouTube dell’Ateneo Veneto: incontreremo Italo Svevo e Luigi Pirandello col commiato tra i due ad opera dell’attore Camillo Pilotto, Dino Campana e Sibilla Aleramo con Ardengo Soffici a fungere da sfogo per la seconda, e, infine, Pier Paolo Pasolini e Don Milani già defunto.