Per il Carnevale di Venezia, il Museo Casa di Carlo Goldoni e Biblioteca di studi teatrali ospita il nuovo lavoro del regista Mattia Berto, ICE. Fate il vostro gioco. E’ un percorso teatralizzato, liberamente tratto da Il luigi d’oro di François Coppé tradotto da Monica Capuani e ha per protagonista l’attrice Silvia Piovan.

Il progetto si inserisce all’interno della ricerca socio-antropologica che Berto sta conducendo da vari anni sulla città di Venezia in tutte le sue sfumature.

Il tema di indagine è quello del gioco d’azzardo: ICE indaga la parte più oscura che è in ognuno di noi e che può tramutarsi in una dipendenza, una malattia. Come ben racconta Carlo Goldoni nel suo Giocatore, dove Florindo si lascia trasportare nell’incubo vorticoso del vizio del gioco sprofondando in una via senza ritorno, dove la redenzione è promessa mai mantenuta.

Nell’idea di connettere professionisti dello spettacolo di ogni livello e di ogni tempo, il lavoro drammaturgico si è mosso a partire da un testo ottocentesco riletto in una chiave di attualità cercando di portare ancora una volta lo spettatore a riflettere su quanto potrebbe capitargli di vivere realmente.

ICE. Fate il vostro gioco andrà in scena mercoledì 27, giovedì 28 Febbraio e venerdì 1 Marzo 2019, alle ore 19 e 21. L’evento è su invito con prenotazione sino ad esaurimento dei posti disponibili

Per info e prenotazioni: segreteria.casagoldoni@fmcvenezia.it, 0412759325

Photo credits: Giorgia Chinellato

Organizzazione: Claudia Capodiferro