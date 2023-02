Ici on dance. Goldoni, Casanova e la Rivoluzione Francese in scena per Carnevale a Venezia

A Palazzo Trevisan degli Ulivi, sede del Consolato di Svizzera a Venezia, doppio appuntamento giovedì 16 febbraio, alle 18 e alle 20.30, con una nuova avventura fantastica dei personaggi di Goldoni e Casanova, ambientata stavolta in Francia durante la Rivoluzione. Assieme a loro una protagonista inedita, Nicoletta Conio, moglie di Goldoni. La commedia, Ici on dance. Goldoni, Casanova e la Rivoluzione Francese e il nuovo testo di Antonella Barina, scritto in veneziano rimato settima tappa del percorso teatrale I Fantasmi di Goldoni e Casanova a Venezia” avviato nel 2016. Roberto Milani interpreta Carlo Goldoni, Manuela Muffatto è Nicoletta Conio, Vittorio Lora è Casanova, con burattini e motivi musicali della Rivoluzione eseguiti al violoncello da Tiziana Gasparoni, i costumi sono di Bruno Pietro Spolaore, luci e suoni di Gianluigi Bergamo. L’allestimento è prodotto dall’associazione culturale L@Rete. La trama prende le mosse da un Goldoni molto vecchio e, dopo più di trent’anni a Parigi in veste di precettore di corte, ridotto in povertà, al punto da non poter acquistare la legna per scaldarsi. Fuori impazza la rivoluzione. Nicoletta si reca a Versailles per sollecitare la pensione dovuta al drammaturgo, mentre Casanova lo accudisce nelle vesti di cuoco solerte cucinandogli gustose ricette. I due finiranno al Centro della Terra come nell’ “Icosàmeron” di Casanova, romanzo che anticipa tanta letteratura fantastica sui mondi sotterranei. Al centro della Terra incontreranno il Grande Momo, protagonista de “La Metempsicosi, o sia La pitagorica trasmigrazione” di Goldoni, testo ignorato dalla modernità.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.