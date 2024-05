“IF – Gli amici immaginari” di John Krasinski

Ogni tanto abbiamo tutti bisogno di una ricarica di buoni sentimenti, magiche avventure, sana immaginazione e personaggi divertenti e teneramente affettuosi. Deve averla pensata cosi anche l’attore e regista John Krasinski che dopo due horror blockbuster come A quiet Place 1 e 2, imbocca il sentiero della fantasia con una commedia per famiglie sull’importanza degli amici, che siano essi reali o… immaginari.

Il titolo IF sta per Imaginary Friends, quelli che hanno accompagnato un po’ tutti noi nella nostra vita di bambini. Ma IF è anche un interrogativo: cosa accadrebbe “SE”… Se, per esempio, la dodicenne Bea potesse vederli, sentirli e parlare con loro?

Bea (la promettente Cailey Fleming) non sta passando un bel periodo: la mamma è morta da poco, il papà (John Krasinski) è in ospedale in attesa di un intervento. Lei ritorna a casa accompagnata dall’affetto della nonna (Fiona Shaw), che non vede da tempo. Poco dopo Bea inizia a vedere gli amici immaginari di altre persone. Sono gli amici abbandonati da quei bambini, oggi adulti, che avevano aiutato e sostenuto nei momenti di difficoltà. Bea scopre che anche il suo vicino Cal (Ryan Reynolds, ormai collaudata presenza per commedie) ha la sua stessa capacità. I due decidono quindi di unire le forze per riunire gli Imaginary Friends con i loro ex amici, attraverso un vero e proprio casting, ma soprattutto attraverso magiche avventure in cui entra anche il piccolo Benjamin (Alan Kim) che non riesce a vedere il suo amico immaginario fino a quando non sarà “disintossicato” dall’overdose di televisione e videogiochi.

IF è un film che parla di amicizia, ma anche della nostra incapacità, una volta diventati adulti, di lasciare libera l’immaginazione. Gli amici immaginari che popolano il mondo di Krasinski sono buffi come Blue (nell’originale ha la voce di Steve Carrell, la voce italiana è Ciro Priello) – che in realtà è viola, ma dovrete scoprire al cinema perché – adorable gigante che tutti vorrebbero accanto a sé. Ma possono anche essere più tranquilli come Blossom (con la voce di Phoebe Waller-Bridge, Pilar Fogliati nella versione italiana); nel gruppo però ci sono amici davvero per tutti i gusti, ispirati in qualche caso dai figli del regista e con le voci di star di Hollywood: Louis Gossett Jr, George Clooney, Emily Blunt, Bradley Cooper, e molti altri (restate fino ai titoli di coda per scoprirli tutti).

IF è anche un film in cui non c’è un cattivo: i momenti di azione e i superpoteri di Bea e Cal sono sempre usati per uno scopo e mai contro qualcuno perché tutti cercano di fare, sempre, la cosa giusta. Una lettera d’amore all’infanzia, all’immaginazione, alla speranza e ai sogni di ogni bambino che non devono andare persi quando si diventa adulti. “IF è un film che volevo fare da tempo per i miei bambini, su un mondo in cui avrei voluto vivere e sul potere dell’immaginazione”, ha dichiarato il regista, che è anche autore della sceneggiatura e produttore del film, oltre che interprete del padre di Bea, sempre pronto a scherzare, anche in momenti di difficoltà.

Belli i costumi e le ambientazioni un po’ retro, veri pupazzi e CGI mescolati al meglio per creare un insieme di svariati personaggi, New York sullo sfondo, la musica di Michael Giacchino e perfino l’iniziale logo Paramount disegnato a pastello compongono una gioiosa commedia per tutta la famiglia, ma che piacerà anche agli adulti, che finalmente potranno dimenticare per un paio d’ore stress e preoccupazioni e immergersi in un magico e nostalgico mondo.