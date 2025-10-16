Il 24FRAME Future Film Fest sbarca a Modena

Dopo il successo della tappa bolognese, il 24FRAME Future Film Fest si trasferisce a Modena, dal 17 al 19 ottobre, per concludere in grande stile la sua 25ª edizione dedicata al mondo del gioco e dei giocattoli. Il Festival, prodotto da Rete DOC e guidato dalla direttrice artistica Giulietta Fara, porta in città il meglio delle produzioni contemporanee d’animazione.

Ad aprire la tre giorni modenese, venerdì 17 ottobre, sarà l’anteprima del making of di The Last Image, primo cortometraggio italiano realizzato con un workflow che integra AI e VFX. A presentare il progetto, nato dalla collaborazione tra EDI – Effetti Digitali Italiani (vincitori di un Emmy per Ripley e diversi David di Donatello) e HAI – Human & Artificial Imagination, saranno il produttore Francesco Pepe e il regista Frankie Caradonna. La serata inaugurale proseguirà con la proiezione dell’anime Fureru del collettivo Super Peace Busters e del documentario animato Shadows Behind the Frame di Ivan Baturin.

Da segnalare, per la giornata di sabato 18, la proiezione del film vincitore del 24Frame Future Film Fest 2025, The Great History of Western Philosophy di Aria Covamonas, insieme ad anteprime italiane come il visionario Telepathic Letters di Edgar Pêra e lo sci-fi Hologram di Henri Furtado.

Il programma di domenica 19 spazia tra diversi linguaggi: dalla performance live del beatboxer BlackRoll in Piazza Mazzini, alla masterclass con Simona Bursi su animazione e intelligenza artificiale, passando per l’attesissimo anime Trapezium di Masahiro Shinohara. Di particolare interesse anche la presentazione di To Gaza with Love, progetto collettivo che raccoglie oltre 300 corti da più di 50 Paesi.

Per tutta la durata del festival, l’Ex Albergo Diurno ospiterà le proiezioni del concorso internazionale di cortometraggi, che quest’anno introduce il Premio del Pubblico. Nel foyer del Cinema Astra sarà invece visitabile la mostra Cha cha cha con i giocattoli dell’artista giapponese Yumi Karasumaru, autrice dell’immagine ufficiale di questa edizione del Festival.

L’ingresso al festival e agli incontri è gratuito (il programma completo è disponibile sul sito ufficiale). Per le proiezioni dei film è necessaria la prenotazione sulla piattaforma DICE.FM.