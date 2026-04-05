Il bando del 20° premio Francesco Dorigo organizzato dal CINIT-Cineforum Italiano

20° Concorso “Francesco Dorigo” – 2026Bando di Concorso Nazionale riservato agli studenti delle Università e delle Scuole SuperioriOBIETTIVI E CONTENUTIIl Cinit – Cineforum Italiano, Associazione Nazionale di Promozione Culturale Cinematografica, riconosciuta dal Ministero della Cultura, bandisce il 20° Concorso “Francesco Dorigo”, riservato agli studenti regolarmente iscritti alle Università e alle Scuole secondarie di II° grado italiane.I partecipanti dovranno inviare un proprio elaborato scritto, sotto forma di recensione, con proprie riflessioni e personali considerazioni su un film visto nelle sale cinematografiche durante le stagioni che vanno dal 2024 al 2026.AMMISSIONE AL CONCORSOPer la Mostra del Cinema di Venezia, sono ammessi al concorso tutti gli studenti che alla data del 2 settembre 2026 abbiano compiuto il 18° anno di età, e non abbiano superato il 26° anno di età.REQUISITI TECNICIL’elaborato non deve superare le 3.000 (tremila) battute inclusi gli spazi, ed essere inedito.SCADENZA E MODALITA’ DI INVIOEntro il 31 maggio 2026 è possibile partecipare al concorso presentando esclusivamente a mezzo di posta elettronica da inviare all’indirizzo concorsi.cinit@yahoo.it il proprio elaborato che dovrà essere corredato da:• le proprie generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita)• il proprio recapito (residenza e domicilio)• i propri riferimenti telefonici ed e-mailaggiungendo l’indirizzo e il recapito telefonico dell’Università o dell’Istituto Scolastico diappartenenza (vedi scheda a fine bando).I PREMI– Mostra Internazionale del Cinema di VeneziaLo studente il cui elaborato sarà selezionato dalla giuria come migliore per originalità e contenuto, riceverà in premio un soggiorno di 6 giorni/5 notti a Venezia e l’accredito culturale per accedere gratuitamente alle proiezioni che si svolgeranno dal 2 al 12 settembre 2026, partecipare alle attività del CINIT e agli incontri di approfondimento, critica, analisi e lettura del film, tenuti da esperti.Il Cinit si riserva la possibilità di aumentare il numero dei vincitori e altri premi saranno assegnati su segnalazione della giuria e con l’approvazione del diretto Cinit (ad es. accrediti gratuiti, dono di pubblicazioni edite dal Cinit, accredito ad altro festival italiano).I vincitori e quelli segnalati potranno collaborare durante la Mostra di Venezia alletestate curate dal Cinit e sul sito specifico realizzato per la Mostra di Venezia(www.mostradelcinema.net).Alcune tra le migliori recensioni pervenute verranno pubblicate sul sito di NonSoloCinema, rivista on-line di informazione cinematografica e culturale (www.nonsolocinema.com) e su Cin&media trimestrale edito dal Cinit.GIURIALa giuria sarà composta da tre esperti nominati dal CINIT e dal SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani). Le decisioni della giuria saranno insindacabili e inappellabili.ESCLUSIONESaranno esclusi gli elaborati che perverranno oltre la data di scadenza e/o non avranno le caratteristiche o le informazioni richieste dal bando.***Per ulteriori informazioni:email: concorsi.cinit@yahoo.it – info@cinit.itCINIT – Cineforum Italiano, Via G. Querini, 19/A – 30172 Venezia-Mestre– www.cinit.it – Pagina Facebook “cinit cineforum italiano”_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Compilare la seguente scheda da allegare alla recensione:Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________nato/a________________________ il ______________Codice Fiscale ____________________________residente a_________________________via________________________________cap________tel_________________________________ e-mail____________________________________Università o Istituto Scolastico: _______________________________________________________________________________________________________