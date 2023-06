Il cappello di Indiana Jones sul 69esimo Ciak del Taormina Film Fest.

Taormina(gmc) Questo dettaglio ormai nella storia del cinema, detta l’attesa per l’iniz

io della rassegna siciliana di film, inserita in TaoArte 23. Il gusto del Bel Cinema avrà i suoi puntuali appuntamenti nelle serate al Teatro Antico, tra le luci della Baia dei Giardini di Naxos, l’Etna sullo sfondo che incantano il pubblico sugli spalti. Come sempre, nelle ultime edizioni del TaoFIlmFest, pubblico e stampa accreditata, trovano modo di tornare a casa sazi di sogni ed emozioni.

In questo 60esimo FilmFest oltre a vedere Opere di pregio, conosciuto attori, partecipato alle attività culturali annesse, ci si potrà immergere nella Movida taorminese. O forse capiterà di prendersi un gelato con Harrison Ford e consorte, dopo aver visto “Indiana Jones & the Dial of Destiny”.

Sono state selezionate Opere di qualità in concorso e delle proiezioni “cult”. I “c

orti” saranno inseriti

in una sezione proiettata nel Palacongressi. Dal Cartellone notiamo Le Prime assolute: Lo Sposo Indeciso con Gianmarco Tognazzi, In The Fire, con Amber Heard, Billie’s Magic World, con Alec Baldwin, Cattiva Coscienza, con Francesco Scianna, Filippo Schicchitano e altri. Edoardo Leo e Massimiliano Bruno invece presentano I Peggiori giorni.

Esordio italiano per il quinto capitolo della

saga di Indiana Jones, girato dal giovane ottantenne Harrison Ford. Passando alle opere in cortometraggio, ecco Jason Brown, del nostro amico ed esperto Cinit Fabrizio Sergi.

E per chi ama com

pletare l’esperienza taorminese con del di Cinema “didattico”, le imperdibili Masterclass di Abel Ferrara, John Landis, Bella Thorne.

Per NonSoloCinema G.Massimo Cicala