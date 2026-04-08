Stéphanie (Léa Drucker) è una rigorosa ispettrice dell’IGPN, l’organismo disciplinare che vigila sulla polizia francese. È lei che si trova a indagare sul caso di Guillaume, un ragazzo partito con la famiglia alla volta di Parigi per partecipare a una manifestazione e ferito gravemente da un proiettile antisommossa.

Il film si ispira ai terrificanti casi di cronaca avvenuti durante le manifestazioni e proteste dei gilet gialli nel 2018.

Quando Stéphanie inizia a ricostruire l’accaduto capisce che il caso la tocca anche a livello personale, ma malgrado l’ostilità e i risentimenti di molti colleghi, tra cui l’ex marito poliziotto e la sua nuova compagna sindacalista della polizia, sceglierà di andare fino in fondo.

Scritto dal regista Dominik Moll (Due volte lei, La notte del 12) con Gilles Marchand, Il Caso 137, basato su una storia vera, è un thriller poliziesco che si addentra nei minimi dettagli dell’indagine e mostra tutti gli strumenti a disposizione di Stéphanie e del suo team. Moll ha impiegato la sua esperienza in film di azione e tensione e ha realizzato un film con un ritmo incalzante, con una struttura solida e serie e con dialoghi sobri da entrambi i punti di vista “ho avuto la sensazione, insieme a Gilles Marchand, che uno dei temi centrali del film fosse la questione del punto di vista e come può essere affetto da pregiudizi. Stéphanie mette insieme i pezzi del fascicolo, confronta diverse versioni e cerca di ricomporre il puzzle. Vuole essere metodica e imparziale, ma un dettaglio la turba: la vittima è di Saint Dizier, la città in cui è nata e cresciuta. Questo potrebbe cambiare la sua visione del caso? Influirà sul modo in cui conduce le indagini o creerà quell’empatia che manca a un approccio puramente tecnico? Il cinema, che si basa fortemente sull’identificazione del pubblico, è un mezzo potente per riflettere su questo”.

