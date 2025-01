Il Cineclub De Sica e Libera proseguono le loro attività per i giovani del carcere minorile di Potenza

Da diversi mesi il CineClub De Sica Cinit è al fianco di Libera – Presidi Vulture Alto Bradano e Val D’Agri – nel proporre ai giovani dell’istituto penale minorile di Potenza alcuni cortometraggi che raccontino con una visione critica il loro mondo mondo di giovani e adolescenti. Nel pomeriggio di giovedì 16 gennaio ne sono stati proiettati due: Stronger di Antonio Petruccelli e Sufficiente di Maddalena Stornaiuolo e Antonio Ruocco, in stretto dialetto napoletano. Dopo la visione è scaturita una discussione per spiegare i contenuti dei due corti imperniati sulla adolescenza, e sui rapporti con gli adulti. I Film sono stati premiati in diversi festival.

È questo il quinto appuntamento e seguiranno anche altri incontri. Gli organizzatori, CineClub De Sica Cinit e Libera – Presidi Vulture Alto Bradano e Val D’Agri contano di realizzare un cortometraggio, acquisito il permesso della direzione dell’istituto, sulle diverse attività culturali svolte in questi mesi dai giovani.

Sufficiente è ambientato in una scuola della periferia di Napoli, dove un ragazzo di circa quindici anni si presenta alla commissione di esami di licenza media. I professori lo accolgono con lo scetticismo riservato agli alunni pluriripetenti. Si è cercato di far comprendere ai giovani detenuti la forza del riscatto che passa attraverso lo studio, la lettura, la conoscenza: sono stati regalati ai ragazzi dei libri ed agende per cimentarsi nella scrittura.

Armando Lostaglio