A giugno il cinema all’aperto di Anteo arriva a Casa Emergency , in via Santa Croce 19, con tre serate dedicate alla proiezione di film e documentari legati a temi cari all’Ong.



Il 22, 23 e 24 giugno , il giardino della sede di EMERGENCY ospiterà e darà il via alla programmazione cinematografica “Anteo nella Città”, il cinema itinerante di Anteo che da giugno a settembre attraversa i municipi milanesi.



A Casa Emergency ogni serata inizierà alle 21.00 con un aperitivo seguito da un breve intervento sui temi centrali della proiezione.



Nella prima serata di domenica 22 giugno, sarà proiettato No other land, vincitore del premio Oscar ’25 come miglior documentario e risultato di una collaborazione tra quattro registi palestinesi e israeliani.

Il documentario mostra la distruzione della comunità palestinese di Masafer Yatta, situata nella Cisgiordania occupata, da parte delle forze israeliane.



Lunedì 23 giugno si prosegue con il film Noi e loro di Delphine e Muriel Coulin. La pellicola narra la vita di Pierre, padre e lavoratore, che cresce da solo i suoi due figli. Fus, il maggiore, cerca a fatica il suo posto in un mondo che sembra volerlo rifiutare e si avvicina a movimenti violenti e razzisti, agli antipodi dei valori paterni, con conseguenze dirompenti.

Introduzione a cura di Barbara Sorrentini, giornalista e critica cinematografica.



Io sono ancora qui del regista Walter Salles, martedì 24 giugno , sarà il terzo e ultimo appuntamento di Anteo in Città a Casa EMERGENCY. Si tratta della storia di Eunice Facciolla Paiva, moglie dell’ex deputato del Partito laburista brasiliano Rubens Paiva, catturato e torturato dal regime militare nel 1964. Rimasta da sola con cinque figli, la donna è costretta all’attivismo, sperando in questo modo di trovare il marito e riuscire a salvarlo. Introduzione a cura di Mattia Carzaniga, giornalista e critico cinematografico.



Il biglietto per ogni serata è acquistabile online su www.spaziocinema.info o presso la biglietteria in loco, al costo complessivo di 20 euro comprensivi anche di cibo e bevande forniti dal locale Enoteca Naturale.



Anteo nella città è organizzato da Anteo e Fuoricinema, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e i Municipi.