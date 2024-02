“Il Colore Viola” di Blitz Bazawule

Nel 1983 Alice Walker pubblica un intenso romanzo epistolare, The Color Purple (pubblicato in Italia da Sur), che vince il premio Pulitzer, ma viene anche attaccato dalla censura, perché parla in modo esplicito di violenza e omosessualità femminile. Nel 1985 il libro diventa un film diretto da Steven Spielberg. Nel 2023, dopo quasi quarant’anni, Spielberg è produttore esecutivo, insieme a Oprah Winfrey (presente nel cast del 1985), Quincy Jones e Scott Sanders di questa nuova versione, adattamento del musical portato in scena a Broadway nel 2005 e vincitore di un Tony Award.

Diretto da Blitz Bazawule, artista poliedrico e regista di origini ghanesi che si è fatto le ossa dirigendo il visual album di Beyonce Black is King e il lungometraggio The Burial of Kojo (Netflix), The Color Purple è l’emozionante e appassionante ritratto della vita di una donna segnata dalle avversità: di essere nera, di essere brutta, di essere povera. Tutte cose che il violento marito le rinfaccia ogni giorno, mentre le somministra la quotidiana dose di percosse.

Celie (Fantasia Berrino) è una adolescente orfana di madre che vive in Georgia all’inizio del Novecento. Dopo aver avuto due bambini, frutto della violenza del patrigno e da questi venduti, viene data in sposa a Mister (Colman Domingo), un vedovo ubriacone che vuole in realtà solo una serva per accudire i figli avuti dal precedente matrimonio.

Celie trascorre le sue giornate lavorando senza nessuna speranza di rivedere la sorella Nettie (Halle Bailey) , l’unico vero affetto della sua vita che è fuggita da tutte le violenze.

Dopo qualche anno il figliastro di Celie, Harpo (Corey Hawkins) sposa la estroversa e determinata Sophie (Danielle Brooks): Celie è incapace di credere che donne come Sophie possano essere non schiave di un marito violento e vogliano essere indipendenti e perfino ribellarsi rispondendo di no. Nel frattempo torna in città l’affascinante Shug Avery (Taraji P. Henson), cantante di successo e vecchia fiamma di Mister. Tra Celie e Shug nasce prima un’amicizia e poi l’amore. Celie si trasferisce nella sontuosa casa di Shug a Memphis. Impara a scrivere, a leggere, si apre al mondo con lo sguardo spaesato di una persona cui è stato negato tutto, da sempre.

Quando il patrigno muore, Celie scopre che si era impossessato dell’eredità del padre biologico e di essere proprietaria di un negozio, dove aprirà una sartoria per pantaloni. Nel frattempo anche Nettie, che nel corso degli anni aveva scritto a Celie lunghe lettere – sequestrate e nascoste da Mister – riesce a mettersi in contatto con Celie per riunirsi finalmente con la sorella, portando con sé anche i figli di Celie, che l’ormai matura donna vede per la prima volta in una luminosa scena corale.

C’è amarezza mescolata a humour, una fede profonda nel perdono, nel riscatto e nella speranza; ci sono tre attrici che sono la vera forza di questo musical, prima tra tutte Fantasia Berrino, artista che ha già interpretato Celie sul palcoscenico del musical, qui al suo debutto in un lungometraggio. Danielle Brooks dà forza alla combattiva Sophie anche con il potente brano musicale Hell no! e Taraji P. Henson è perfetta nei panni della sensuale Shug Avery. Le coreografie di Fatima Robinson sottolineano le dure condizioni di vita e lavoro nella Georgia rurale di inizio Novecento catturando lo spettatore; la potente colonna sonora di Kris Bowers (con alcuni brani composti solo per il film) con elementi jazz, blues, gospel è stata prodotta da Quincy Jones e il regista Blitz Bazawule è lui stesso un musicista.

Il Colore Viola è una storia di solidarietà, amicizia e sorellanza tra tre donne molto diverse, che condividono il desiderio di emanciparsi da un mondo arretrato e violento e che racconta come perseveranza e determinazione possano diventare la molla di una continua crescita e della ricerca di una propria identità, perfino nella Georgia rurale degli Anni Venti del Novecento. Celie può essere indipendente, può essere chi vuole, nessuno dei traumi la può fermare.

Un film pieno di speranza, che resta nel cuore anche dopo la parola fine, facendo commuovere e sorridere.