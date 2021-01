“Il concorso” (Misbehaviour) di Philippa Lowthorpe

Londra, 1970. Il concorso di Miss Mondo è lo spettacolo televisivo più seguito al mondo con oltre 100 milioni di telespettatori e un leggendario (per l’epoca) presentatore: il comico Bob Hope (nel film interpretato da Greg Kinnear) , già organizzatore di tour di giovani Miss Mondo in Vietnam per allietare le truppe americane al fronte, come si vede nelle immagini di archivio che aprono il film.

Mary Quant ha invaso le strade di Londra con le sue minigonne, riaffermando il diritto delle donne di vestirsi come vogliono, il Sessantotto ha avviato un processo di cambiamento in Europa, ma il mondo dei concorsi di bellezza è ferocemente aggrappato all’idea di giovani e avvenenti ragazze belle, possibilmente bianche e silenziosamente sorridenti, senza troppi grilli per la testa.

Misbehaviour, (il titolo originale gioca sul “cattivo comportamento” del gruppo di femministe) si basa sulla storia vera della protesta di un gruppo di attiviste del nenonato Women’s Liberation Movement, Movimento di Liberazione delle Donne. Sally Alexander (Keira Kneightly) e Jo Robinson (Jessie Buckley) sono le ispiratrici di una protesta che le rese famose in tutto il mondo per aver invaso il palcoscenico e interrotto bruscamente la trasmissione della BBC durante la serata finale del Concorso.

La regista Philippa Lowthorpe mette in scena l’organizzazione della protesta, comprese le rivalità interne al movimento, le differenze di vedute, i collettivi femministi e lo fa intrattenendo e stemperando con un tocco di allegria la serietà dell’impegno, senza trascurare l’importanza dei temi e le diverse motivazioni che spinsero donne provenienti da strati sociali diversi a unirsi per iniziare combattere una battaglia che dura ancora oggi.

Ne sono un esempio, appunto, la vivace e intraprendente Jo e la giovane madre single Alexandra. Per Alexandra le proteste sono parte di una vita complicata e di una frustrante carriera come studentessa universitaria in storia la cui tesi in storia sul ruolo delle donne nel mondo del lavoro viene considerata “un po’ di nicchia”. Se la vita di Jo è dedicata alla protesta, Alexandra se la deve vedere a casa con un compagno comprensivo sì, ma fino a un certo punto, e con la madre Evelyn (Phyllis Logan di Downton Abbey), piuttosto conformista.

Miss Mondo 1970 non fu solo teatro della protesta delle bombe di farina sul palcoscenico: in quell’anno, per la prima volta, non vinse la favorita Miss Svezia, ma la corona andò alla prima donna di colore nella storia del concorso, Miss Grenada, Jennifer Hosten (Gugu Mbatha-Raw), evento storico per la manifestazione.

Il film, intelligente e ben diretto da Philippa Lowthorpe, si conclude con brevi interviste alle vere protagoniste di quel Concorso e di quella protesta, oggi intorno alla settantina. Un modo per ricordarci, attraverso le loro voci, quanto è stato fatto e quanta strada sia ancora da percorrere.