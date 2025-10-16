Al Castelli Romani Film Festival Internazionale “Il costo di un miracolo” di Sabina Pariante sfiora il primo premio. Quando si parla di sociale e di umanità legata al cortometraggio, di dovrebbe pensare a Sabina Pariante. Anni di professionalità con i grandi nomi del cinema italiano, da Luigi Magni a Emanuele Crialese, cui è seguito il suo impegno come autrice di opere che hanno un occhio di riguardo per chi vive ai margini. Così si conosce e apprezza Pariante per la grande sensibilità e i colori della vita che ti fanno compagnia, guardando i suoi lavori. Ulteriore conferma del suo valore il meritato secondo posto al Castelli Romani Film Festival Internazionale 2025 con l’ultimo suo lavoro, “Il costo di un miracolo”. Corto delicato, appassionato e onirico, sul pianeta dei senzatetto, che ha come protagonista Stefano Fresi. Pochi minuti di delicata poesia sulla sensibilità umana, un confronto con la malattia e la salvezza, la delicatezza e la voglia di essere utili con quello che si ha, anche se è pochissimo! Da vedere! Un saldo legame con una realtà che fa riflettere!

Grazie a a tutti coloro che hanno creato questo “Miracolo”