Quella del 2020 sarà ricordata come l’estate del teatro in spazi e situazioni alternative. Mai come nei due mesi trascorsi dal 15 giugno, data ufficiale di cessazione del lockdown, è accaduto che sia il mondo dello spettacolo dal vivo a dover andare a cercare i propri spettatori. A San Martino di Castrozza da martedì 18 a domenica 23 agosto è in programma, nell’ambito del progetto “Storie Naturali”, ideato dall’attore e regista Stefano Scandaletti e da Monica Codena ,un ciclo di recite della fiaba “Il Cuore Freddo” di Wilhelm Hauff. Scandaletti, nella passata stagione in tourneè nei panni di Mitch in “Un tram che si chiama desiderio” diretto da Pier Luigi Pizzi, ha voluto questa iniziativa proprio per affrontare la ripresa delle performance dal vivo nel post emergenza Covid 19 utilizzando nuove modalità di praticare l’arte scenica .“Il Cuore Freddo” è un racconto ambientato nella foresta (uno dei contesti prediletti da Hauff per le sue fiabe) e costruito su tematiche profonde che toccano in maniera diversa e complementare due universi apparentemente lontani, quello degli adulti e quello dei piccoli. Una fiaba nella quale la fantasia si illumina di poesia e realtà, tradizioni e ideali, odio e amore. L’ organizzazione dell’evento prevede che un piccolo gruppo di spettatori – al massimo una decina- condotti da una guida giunga in un rifugio animato da attori che trasformano il viaggio in un’avventura. L’esperienza teatrale si unisce, quindi, a quella escursionistica. La durata di ciascuna replica è di 30 minuti: ne sono previste 4 al giorno per un massimo di complessivi quaranta spettatori. L’evento è gratuito ed è il primo di una serie: a narrare la fiaba, accompagnato dalle musiche di Sergio Marchesini, in una baita situata nei pressi di Prati Col sarà Stefano Scandaletti. Nei giorni feriali recite al pomeriggio dalle 16 alle 19, domenica 23 agosto dalle 9 alle 13. L’appuntamento è su prenotazione: bisogna rivolgersi all’Azienda di Promozione Turistica di San Martino di Castrozza (telefono: 0439-768867, email: info@sanmartino.com, sito internet: www.sanmartino.com).