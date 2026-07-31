“Il custode del lago” di Simone Bressello

Il breve documentario “Il custode del lago” (2025), opera prima del regista Simone Bressello, ha portato sullo schermo dell’ottava edizione dell’Edera Film Festival una storia che, in tutta la sua semplicità, ha saputo catturare le profondità più recondite della relazione tra l’essere umano e un luogo a lui caro. Il drammatico sguardo che Antonio rivolge al suo amato quanto morente lago di Fimon, nel vicentino, porta infatti alla ribalta la questione del cambiamento climatico da una prospettiva inedita e tutta sentimentale.

La relazione vissuta dal protagonista nei confronti dello specchio d’acqua, che dura da quando egli aveva appena undici anni, è estremamente viscerale ed è proprio questo il fulcro del film. Egli lo cura come si farebbe con un animale e ci parla a cuore aperto come fosse un amico, dimostrando un amore sconfinato per un luogo che si esprime in piccoli gesti: dal raccogliere i mozziconi di sigaretta con calma e precisione, al misurarne giorno per giorno il livello dell’acqua, sempre drasticamente più basso. Una malinconica solitudine aleggia, infatti, lungo tutta la pellicola e, come per la malattia di una persona cara, Antonio parla con una drammatica rassegnazione dell’impaludamento del lago, un destino che appare inevitabilmente vicino: dopo una longeva vita, esso pare irrimediabilmente spacciato e il suo custode tristemente solo nella sua tutela.

A livello d’immagini il cortometraggio risulta essere un piccolo capolavoro. Nonostante fosse l’esordio alla regia di un documentario per Bressello, l’esperienza maturata nel campo della pubblicità gli ha conferito gli strumenti giusti per comporre questo quadretto, a partire da una fotografia tetra e malinconica, il cui azzurro tramette una freddezza restituita anche visivamente dal pesante giubbotto arancione del protagonista. Importanti intuizioni ci sono state pure in campo registico, che hanno regalato agli spettatori immagini sorprendenti: i campi lunghi, che dall’alto immergono l’uomo nell’ambiente che da tanti anni vive con passione, trasmettono allo stesso tempo l’isolamento nel quale il protagonista sperimenta la sua sofferenza per un posto speciale, un dolore incarnato da quel primissimo piano sugli occhi lucidi di Antonio.

Pertanto “Il custode del lago” rappresenta una delle entries più promettenti della selezione “Focus Nordest” dell’Edera Film Festival 2026, per merito di una formidabile regia messa a disposizione di una storia umile ma quanto mai importante. In un’epoca dove il tema ambientale è ormai, al pari di molti altri, divenuto un vuoto claim consumistico, la vita di Antonio rappresenta uno spunto fondamentale per ampliare la riflessione sul rapporto tra essere umano e ambiente (soprattutto nel suo senso più fisco-spaziale), una relazione oggi quanto mai priva di vero e sincero sentimento d’amore.