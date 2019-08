David Foster: Off the Record diretto da Barry Avrich sarà presentato in anteprima mondiale al 44° Toronto International Film Festival.

il pluripremiato regista canadese Barry Avrich mescola rari filmati d’archivio, materiale inedito e interviste al musicista, produttore, cantautore e compositore nato a Victoria (1949, Canada). Lo scopo è quello di tracciare la carriera di Foster fino ad oggi e pensare al futuro. Foster nella sua carriera ha venduto più di un

mezzo miliardo di dischi. Ha collaborato con artisti come Chicago, Barbra Streisand e Andrea Bocelli e gli è stato riconosciuto il merito di aver scoperto e lavorato con Celine Dion, Michael Bublé, e Josh Groban …

“Un genio musicale globale, David Foster ha lasciato il segno con canzoni senza tempo e ha lanciato le carriere degli artisti più talentuosi del settore, definendo cosa significa essere un musicista a tuttotondo”, ha detto Joana Vicente co-Direttore del TIFF. “Siamo orgogliosi di celebrare le sue creazioni e collaborazioni con la prima mondiale di David Foster: Off the Record in questo Festival che si svolge nella sua Patria”.

“Non riesco a pensare a un modo migliore per celebrare e onorare David che recitare in anteprima a David Foster: Off the Record al TIFF”, ha dichiarato Randy Lennox, Presidente di Bell Media. “Grazie alla collaborazione di Bell Media Studios con Melbar Entertainment, siamo entusiasti di dare vita a questo documentario sulla leggendaria icona musicale e di mostrare la straordinaria storia di David sul palcoscenico mondiale prima di portare il film su CTV e Crave.”