Il Don Giovanni di Arturo Cirillo

Si potrebbe dire che, in breve tempo, Arturo Cirillo sia passato dall’amore al disamore. Dopo la riuscita operazione sul Cyrano di Rostand, intarsiato al Pinocchio di Gianni Rodari, eccolo infatti ora occuparsi del mito per antonomasia, quello di Don Giovanni. Lo spettacolo – coprodotto da Marche Teatro, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Teatro Nazionale di Genova ed Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale – assembla materiali diversi, ovvero Don Giovanni o Il convitato di pietra di Molière e la riscrittura per musica di Lorenzo Da Ponte per il capolavoro di Mozart, in un adattamento curato dallo stesso regista/attore.

Dai versi d’amore sfortunato del nasuto spadaccino si passa quasi senza soluzione di continuità allo spietato materialismo del grande seduttore, e sin dall’inizio l’atmosfera si fa cupa, nonostante l’utilizzo della prosodia a comporre le battute: si ode il grido disperato di aiuto di Donna Anna (Irene Ciani), condotta in alto sulla scena in una casetta che si vede solo in penombra. La violenza subita dalla gentildonna scatena le ire del padre Commendatore (Rosario Giglio), che inferiore per età e forze viene ucciso dalla spada di Don Giovanni. Siamo dunque immessi subito nel mondo nichilista e individualista di quest’uomo che crede soltanto che «due più due fa quattro» e considera apprezzabile solo l’inizio dell’amore, per poi volgere gli occhi sempre a una nuova preda.

La storia viene raccontata per intero: dall’arrivo di Donna Elvira (Giulia Trippetta), sposa tradita e infuriata, alla conquista di Zerlina (con tanto di «Là ci darem la mano» recitato), pronta a maritarsi con il crudele nobiluomo abbandonando senza troppe remore l’innamorato Masetto (Francesco Petruzzelli). Accompagnato dal puntuale contrappunto di Sganarello (il bravo Giacomo Vigentini), scorre davanti agli occhi dello spettatore tutto l’iter che porterà poi l’impenitente seduttore fino al redde rationem con il fantasma del Commendatore da lui stesso ucciso, passando per una scena forte come quella del confronto tra Don Giovanni e il padre che lo ripudia e per un’altra scena, invece divertentissima, dove il protagonista riesce ad abbindolare per l’ennesima volta il suo creditore Quaresima (ancora Rosario Giglio).

La compagnia è affiatata e dà il suo meglio, gli interpreti sono tutti bravissimi e si muovono a loro agio nelle azzeccate scene neoclassiche di Dario Gessati, mentre i costumi d’epoca sono di Gianluca Falaschi.

Ma è Cirillo a dare uno spessore raramente incontrato a quella complessa figura umana che è Don Giovanni. In uno stile che è ormai il suo marchio di fabbrica, e che mescola sapientemente comico e tragico, questo personaggio non è soltanto ridotto a macchietta seduttiva: molti altri sono gli spunti psicologici e morali che incarna, e che si desumono principalmente dall’opera di Molière, autore cui il regista è particolarmente affezionato. Le conquiste amorose (facendo la somma che viene sciorinata da Sganarello ad Elvira ci aggiriamo intorno alle duemila vittime) sembrano il frutto più evidente di un’inquietudine esistenziale cui il protagonista resta sempre coerente, anche nel momento in cui maggiormente vacilla, cioè quando la statua del Commendatore prende vita per rispondere affermativamente al suo invito a cena. Scettico, miscredente, arrogante, blasfemo, spavaldo e subdolo. Ma anche portatore di pensieri e riflessioni amare e precise sul senso della vita, sull’impossibilità di un aldilà, negando recisamente e testardamente ogni illusione. Insomma un mosaico di ratio e impulso, un miscuglio di rabbia e desiderio: questo Don Giovanni assomiglia, in fondo in fondo, e magari solo in parte, a ognuno di noi.