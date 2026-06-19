Il festival del Cinema Ritrovato di Bologna compie 40 anni

Un programma davvero sterminato accompagna, dal 20 al 28 giugno, la 40. edizione di un festival particolare come quello del Cinema Ritrovato a Bologna che nella perfetta definizione dello storico direttore artistico del festival Peter von Bagh era ed è una sorta di Paradiso dei cinefili. Questa è la vocazione più autentica del Cinema Ritrovato: il festival della Cineteca di Bologna è un Giardino delle delizie per ogni appassionato di cinema.Infatti, il programma comprende oltre 500 film, 8 sale distribuite sul territorio cittadino, 9 giorni di intensissima cinefilia condivisa. E intanto il festival compie 40 anni! Un’edizione, come dicono gli organizzatori, davvero XL, nel senso di quarantesima ma anche di extra large, vista l’abbondanza di film in programma. Il festival cercherà un delicato equilibrio tra glamour ed estasi, impegno e lotta, sogno e realtà, passato e presente.Nello specifico, nella sezione denominata “Il paradiso dei cinefili” confluiscono gli snodi centrali del programma, gli appuntamenti imprescindibili: i nuovi, luminosi restauri di capolavori della cinematografia mondiale — presentati all’interno della sezione Ritrovati & Restaurati, autentico fiore all’occhiello del festival — accanto agli omaggi a celeberrime star del cinema, agli autori più riconosciuti del panorama italiano e internazionale e agli ospiti d’eccezione che, ogni anno, contribuiscono a rendere il festival un luogo privilegiato di incontro, scoperta e cinefilia condivisa.Quest’anno, ancor più che nelle edizioni precedenti, il festival ha ricevuto da tutto il mondo diverse centinaia di proposte di nuovi affascinanti restauri. Al termine di un lungo processo di selezione, hanno composto un programma nel quale ogni spettatore potrà trovare la propria felicità cinefila. Fino a oggi è stato praticamente invisibile Summer in the City, la preziosa opera prima di Wim Wenders, che contiene in nuce tutte le sue successive e che finalmente è stata restaurata. Sono stati portati a nuova vita sono anche The Bounty Hunter e Phantom of the Rue Morgue, mai visti nelle rare versioni 3D che Warner Bros. e The Film Foundation offrono in prima visione agli spettatori.Si festeggiano i centenari di tre maestri del cinema come Roger Corman, Shoei Imamura e Andrej Wajda, si presentano alcuni dei primi film di Martin Scorsese appena restaurati e non mancheranno opere considerate minori di maestri come Welles, Kurosawa, Mankiewicz e Comencini. Anche la selezione dei muti riserverà molte sorprese: tra queste, Le Coupable di André Antoine, che lascia stupefatti per la sua modernità, What Price Glory?, capolavoro pacifista di Raoul Walsh, le comiche assolute di Stanlio e Ollio, quando ancora non potevano usare la voce. E per concludere, l’omaggio a Enrico Guazzoni, che con Quo vadis? ha contribuito, nel 1913, alla nascita di tanti progetti di sale nel mondo, tra cui anche quello che portò, nel 1915, alla nascita del Modernissimo di Bologna.Tra le retrospettive merita una citazione quella dedicata ad un maestro del cinema come Luchino Visconti a 120 anni dalla nascita e a 50 anni dalla morte.Visconti nasce nel 1906, in una famiglia che incrocia il passato e il futuro dell’Italia: tradizione nobiliare per parte di padre e imprenditoriale per parte di madre. Questa è probabilmente la chiave per leggere la sua attività d’artista, capace di portare nel cinema, l’arte del Novecento, la tradizione performativa dell’Ottocento. Rivoluzionario regista di prosa e lirica, contribuì a formare una schiera di costumisti, scenografi e sceneggiatori entrati nella leggenda, e una schiera di attrici e attori che con lui ebbero, al cinema e a teatro, i ruoli decisivi della loro carriera: da Alain Delon a Maria Callas, da Alida Valli a Burt Lancaster, da Claudia Cardinale a Vittorio Gassman, da Anna Magnani a Marcello Mastroianni. Oggi la sua filmografia viene considerata un classico, ma bisogna ricordare anche la dimensione sperimentale e di ricerca di tutta la sua carriera. Il suo primo, incredibile, lungometraggio, Ossessione (1943), fu tagliato e condannato dal fascismo; gran parte dei suoi film successivi furono oggetto di grandi scontri censori. I cinquant’anni dalla morte sono l’occasione per riscoprire, anche attraverso nuovi, preziosi, restauri, la sua magistrale capacità nel mettere in scena il passato, nel costruire relazioni nuove tra la musica e le immagini, nel parlare con forza al presente.Alessandro Cuk