Il frutto della tarda estate di Erige Sehiri inaugura il Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina 2023

Il frutto della tarda estate della regista, documentarista e produttrice Erige Sehiri è il film scelto per l’apertura della 32esima edizione del Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, che si svolgerà a Milano (e online su MyMovies.it) tra il 18 e il 26 marzo prossimi. Presentato in anteprima mondiale nella sezione Quinzaine des Réalisateurs a Cannes 2022 e premiato al workshop Final Cut in Venice durante la scorsa Mostra del Cinema di Venezia, è stato selezionato per rappresentare la Tunisia agli Oscar 2023 comeMiglior film internazionale.

Siamo in Tunisia, sul finire dell’estate, e il film – che segna l’esordio di Sehiri alla regia di un lungometraggio di finzione – descrive le condizioni di vita di un gruppo di lavoratori e lavoratrici impegnati nella raccolta di fichi in un frutteto nella parte nord-occidentale del Paese. Al centro della storia un gruppo di giovani ragazze, che lavorano sotto lo sguardo attento del loro capo e dei lavoratori e lavoratrici più anziani. La giornata di lavoro diventa ben presto il “pretesto” per portare in scena il piccolo grande mondo di queste giovani donne, le loro relazioni, i loro sogni, desideri e fragilità. Relazioni, sogni e desideri che parlano, ad ampio spettro, delle nuove generazioni di un Paese in continua evoluzione.

Con la macchina da presa che indugia sui primi piani dei volti delle protagoniste, va in scena nella maniera più naturale ed immediata possibile il confronto e il conflitto generazionale, che emerge con chiarezza dai dialoghi. Ed attraverso gli scambi tra i personaggi Il frutto della tarda estate mette a fuoco alcune tematiche importanti come le aspettative sociali, la condizione femminile, i compromessi e i divieti imposti da una società ancora fortemente legata a tradizioni arcaiche e limitanti.

Le relazioni tra i personaggi – con la giovane Fidé a fare da trait d’union tra tutti – si consumano in una quotidianità fatta di piccoli gesti come, ad esempio, la condivisione di un pasto in un momento di pausa: ma lo sguardo di quest’opera prima tende a dilatarsi, aspirando a delineare una visione d’insieme odierna della complessa realtà sociale tunisina.

Titolo originale: Under the Fig Trees

Regia: Erige Sehiri

Sceneggiatura: Peggy Hamann, Ghalya Lacroix, Erige Sehiri

Genere: Drammatico

Cast: Fide Fdhili, Fetem Fdhili, Ameni Fdhili, Samar Sifi, Leila Ouhebi, Hneya Ben Elhedi Sbahi, Abdelhak Mrabti, Fedi Ben Achour, Gaith Mendassi, Firas Amri

Durata: 92 minuti

Paese: Tunisia, Francia, Germania, Svizzera, Qatar

Data di uscita: 23 marzo 2023 in sala

Distribuzione: Trent Film