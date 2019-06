Art Basel in Basel ha riunito in questa 49esima edizione 290 gallerie, che hanno presentato opere che vanno dai primi anni del 20esimo secolo a pezzi di arte moderna più contemporanei.

Mentre le gallerie europee continuano ad essere fortemente rappresentate, la fiera si è caratterizzata per nuovi espositori da tutto il mondo, tra cui Asia, Europa, Nord e Sud America, Medio Oriente, e l’Africa. 19 sono le gallerie hanno partecipato per la prima volta.

Tra le proposte più chiacchierate della fiera troviamo “Aggregate” (2017-2019) dell’artista rumena Alexandra Pirici. Concepito come una capsula del tempo, in cui i frammenti della natura, la storia dell’arte e la vita di tutti i giorni ricevono nuove incarnazioni, il lavoro è stato presentato su Messeplatz in un padiglione progettato appositamente da Andrei Dinu, un collaboratore di vecchia dati di Pirici.

Hanno partecipato quest’anno i principali collezionisti privati provenienti da Europa, America, Asia, Africa e Medio Oriente, rappresentanti di oltre 400 musei e istituzioni, tra cui: Centre Pompidou, Parigi; Dallas Museum of Art; Istituto di arte contemporanea, Miami; Museo de Arte de Lima; Museo de Arte Latinoamericano di Buenos Aires; Museo di arte contemporanea di Detroit; Royal Museum of Fine Arts del Belgio; Nazionale Galleria di Singapore; New Museum, New York; Fondazione Norval, Città del Capo; San Museo d’arte moderna di Francisco; Serpentine Galleries, Londra; e Solomon R. Museo Guggenheim, New York.

Da questa edizione Art Basel ha introdotto con successo un modello di prezzi su scala ridotta, progettato per venire incontro alle esigenze delle gallerie con stand più piccoli. Per il secondo anno, Art Basel ha curato il programma VIP Weekend, a cui hanno partecipato oltre 120 collezionisti provenienti da oltre 25 Paesi.

Poco prima della fiera, Art Basel ha annunciato la Global Guide, una nuova iniziativa digitale progettata per supportare ulteriormente gli espositori con lo scopo di guidare visitatori e collezionisti nelle gallerie di Art Basel tutto l’anno, promuovendo la missione di Art Basel di collegare i clienti con le migliori gallerie anche nei periodi lontani della fiera.

Le gallerie espositrici di tutti i settori dell’Art Basel hanno espresso piena soddisfazione per lo show di quest’anno:

“Questo è il quarto anno in cui abbiamo partecipato alla fiera di Basilea, la più importante fiera d’arte del mondo. È una preziosa opportunità per aprire nuovi fronti, sia per mostre, progetti speciali e, naturalmente, nuovi clienti – sia istituzionali che privati – da tutto il mondo.”

Thiago Gomide, co-fondatore, Bergamin & Gomide (São Paulo)

‘Il 2019 ad Art Basel è stato tra gli anni migliori di sempre, con oltre 40 vendite effettuate nel primo giorno di apertura. L’impulso della fiera è stato particolarmente forte quest’anno; nulla può sostituire l’esperienza di una presenza fisica a Messeplatz.”

Iwan Wirth, Presidente e co-fondatore, Hauser & Wirth (Zurigo, Londra, Somerset, Los Angeles , New York, Hong Kong, St. Moritz)

“Avendo partecipato ad Art Basel negli ultimi dieci anni, ho visto come la fiera si è diversificata con i giovani collezionisti di 20 e 30 anni che viaggiano a Basilea da tutto il mondo. Art Basel è una fiera amata dalle nuove generazioni.”

Takayuki Ishii, proprietario / direttore, Taka Ishii Gallery (Tokyo)

“Abbiamo venduto tutto il nostro stand in un giorno. È stata una gioia vedere l’evoluzione del rigore curatoriale della fiera e la determinazione dei collezionisti presenti, ciò ci ricorda perché Art Basel rimane una data chiave nel nostro calendario.”

Jack Shainman, proprietario, Jack Shainman Gallery (New York)

“Quest’anno la fiera di Basilea è stata per noi un’altra fiera di successo. Abbiamo visto più collezionisti del sud-est asiatico quest’anno, specialmente dalla Thailandia, da Singapore e dalle Filippine. Sono piacevolmente sorpreso del livello di interesse che abbiamo ricevuto dai musei europei.”

Lilian Wu, direttore della galleria, galleria ShanghART (Pechino, Shanghai, Singapore)

“Art Basel è il luogo in cui scegliamo di presentare opere rare di qualità museale ogni anno. La pensiamo più come uno spazio espositivo istituzionale.”

Philomene Magers, comproprietaria, Sprüth Magers (Berlino, Londra, Los Angeles)

“Come nuovo espositore, siamo rimasti colpiti dal livello dei collezionisti e dei musei che visitano il nostro stand. L’organizzazione della fiera è stata eccezionale e molto utile.”

Silvia Ortiz e Inés López-Quesada, fondatori, Travesía Cuatro (Guadalajara, Madrid)