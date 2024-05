Tratto dall’omonimo romanzo (Sperling & Kupfer, 2024) di Daniela Porto, co-regista e sceneggiatrice insieme a Cristiano Bortone, Il mio posto è qui è una storia credibile e concreta di amicizia ed emancipazione ambientata nella Calabria rurale degli anni ’40, sullo sfondo dei cambiamenti sociali dell’Italia del dopoguerra.

Marta (Ludovica Martino) è una ragazza madre, il fidanzato è morto in guerra; vive in casa dei genitori che non fanno passare giorno senza rammentarle quanto sia stata una sciagurata. Non c’è futuro per la giovane se non sposarsi con un vedovo. Durante i preparativi per il matrimonio, Marta inizia a frequentare Lorenzo (Marco Leonardi), omosessuale, sarto del paese, nonché assistente del parroco. L’uomo, vittima di violenze e ingiustizie, è rientrato nel luogo dove è nato dopo aver trascorso un lungo periodo al nord. In qualche modo e per qualche ragione prende Marta in simpatia e la porta alle feste molto allegre e spensierate, organizzate in manieri di campagne.Qui Marta conosce persone diverse, che sgomitano per un futuro che non sia prestabilito, tra Repubblica, voto alle donne ed emancipazione.

Così la ragazza, di nascosto dalla famiglia, inizia a frequentare un corso per dattilografa, con fatica riprende a leggere e a scrivere e impara a battere a macchina. Sogna qualcosa oltre la campagna perché le fanno scoprire che un futuro diverso è possibile.



Dovrà fare i conti però con una realtà monarchica e patriarcale, dove è l’uomo che porta i soldi a casa.

Il mio posto è qui racconta due storie di sofferenza che riescono ad aiutarsi. È Lorenzo soprattutto, con la sua esperienza di dolore e anche rassegnazione a spingere Marta fin dove lui non è riuscito ad arrivare perché i tempi per lui non sono mai maturati né arrivati.

È un “piccolo” film malinconico, con personaggi netti ma disegnati morbidamente, con uno stile asciutto e con un finale speranzoso che trova parole semplici per raccontare un’importante parte di storia.