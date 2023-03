Il MiWorld Young Film Festival torna nell’ambito del FESCAAAL 2023

Dal 20 al 27 marzo 2023 avrà luogo la quarta edizione del MiWorld Young Film Festival – MiWY, primo e unico Festival di cinema per le scuole in Italia interamente dedicato alla conoscenza delle cinematografie e delle culture di Africa, Asia e America Latina, che si terrà come sempre nella cornice del FESCAAAL e in modalità ibrida, in sala e online.

Le proiezioni in sala si terranno a Milano, Lecco, Lodi, Bergamo e Catania, mentre le proiezioni online saranno fruibili sulla piattaforma MyMovies.it con collegamenti in diretta per i dibattiti e gli incontri con gli ospiti del Festival. Il MiWY continua a far conoscere realtà e storie dai tre continenti attraverso sguardi e da angolazioni inedite, adottando un approccio che valorizza l’educazione al linguaggio cinematografico e l’esperienza della visione comunitaria e del dibattito post-proiezione in presenza e a distanza.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “MiWY 4.0: dai banchi di scuola ai cinema in sala con i film dal mondo”, finanziato dal Piano Cinema e Immagini per la scuola del MIC e MIM. MiWorld Young Film Festival è un progetto dell’Associazione COE in partnership con Fondazione ISMU ed è gemellato con Castellinaria, Festival del cinema giovane di Bellinzona.