Il mondo dietro di te di Sam Esmail

Per cercare di sfuggire allo stress di una quotidianità snervante, Amanda Sandford (Julia Roberts) decide di sorprendere il marito Clay (Ethan Hawke) con una vacanza last minute. Ha prenotato una bella casa fuori New York per qualche giorno di puro relax ed è così che Amanda, Clay e i due figli adolescenti Archie e Rose partono alla volta di quella che si preannuncia come una vacanza da sogno. Tutto sembra procedere per il meglio fin quando, una notte, bussano alla porta G.H. Scott (Mahershala Ali) e sua figlia Ruth (Myha’la). I due, che sostengono di essere i proprietari della casa affittata di Amanda, dicono di essere in cerca di un luogo sicuro dopo un misterioso cyber-attacco che ha colpito New York. Tra i due nuclei familiari la tensione è palpabile e Amanda, che non fa nulla per nascondere la sua misantropia e un certo razzismo nemmeno troppo velato, è visibilmente seccata e a disagio. Ben presto, però, le due famiglie dovranno fare i conti con l’arrivo di una vera e propria apocalisse.

Il mondo dietro di te, scritto e diretto dal creatore di Mr. Robot Sam Esmail e tratto dall’omonimo romanzo del 2020 di Rumaan Alam, racconta l’apocalisse (o per meglio dire, la fine del mondo così come lo conosciamo) facendo della creazione di un’atmosfera minacciosa carica di presagi infausti uno dei suoi punti di forza. Il film di Esmail si concentra più sui toni, le interazioni umane, le reazioni e le sensazioni più che sulla trama in sé. Tant’è che non abbiamo una spiegazione davvero esaustiva del perché il mondo si ritrovi sull’orlo del collasso: abbiamo ipotesi, teorie, segnali, non abbiamo la risposta definitiva. Il punto focale sono le relazioni tra i protagonisti e le reazioni che ciascuno di loro ha di fronte all’arrivo della fine. Ci sono due famiglie che inizialmente si guardano con sospetto e diffidenza e che via via che la situazione si complica trovano il modo di far fronte comune, formano alleanze, cercano un modo per sopravvivere. Perché è il meccanismo di reazione umana quel che interessa a Esmail, quello che va in scena in un film stilisticamente impeccabile, dove ogni inquadratura è un quadro perfetto e in cui uno dei riferimenti e modelli più immediatamente riconoscibili è il cinema di M. Night Shyamalan.

Ottimi gli attori, che danno vita a tipi umani in cui è facile identificarsi, soprattutto nel caso del Clay di Ethan Hawke o della Rose della brava e giovanissima Farrah Mackenzie, che Sam Esmail mette al centro di un finale geniale, tanto ottimista quanto amaro e che ci chiama in causa in maniera diretta. Dall’8 dicembre su Nettlix.

Titolo originale: Leave the World Behind

Regia: Sam Esmail

Sceneggiatura: Sam Esmail

Genere: Drammatico, Thriller

Cast: Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali, Myha’la, Kevin Bacon

Durata: 138 minuti

Paese: USA

Data di uscita: 8 dicembre 2023

Distribuzione: Netflix