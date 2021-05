Il Museo Guggenheim Bilbao e Jenny Holzer presentano un’opera di realtà aumentata che farà parte della collezione

Il Museo Guggenheim Bilbao presenta LIKE BEAUTY IN FLAMES, una nuova opera della prestigiosa artista statunitense Jenny Holzer, in cui trasferisce la sua caratteristica arte basata sul linguaggio per mezzo della realtà aumentata (RA). Questa singolare creazione, concepita in esclusiva per la Collezione del Museo Guggenheim Bilbao e accessibile attraverso un’applicazione per cellulari creata ex professo, presenta tre esperienze distinte di RA: due opere con una posizione specifica che dialogano con l’architettura del Museo Guggenheim Bilbao e una terza che può essere attivata da qualsiasi parte del mondo. LIKE BEAUTY IN FLAMES si serve della nuova tecnologia per dare continuità alla pratica suprema della Holzer: situare nello spazio pubblico testi che stimolino la riflessione, in un modo democratico e accessibile.

A partire da ora, una versione in RA delle insegne luminose di Jenny Holzer scivolerà nell’Atrio centrale del Museo, in una colonna che si curva e gira a spirale man mano che appaiono Truismi in inglese, spagnolo, basco e francese. Ciascuno dei tre piani del Museo offre un’esperienza diversa, poiché l’interazione del LED con l’architettura dell’edificio cambia in funzione del punto di vista dell’osservatore.

All’esterno, le proiezioni di RA appaiono sulla facciata del Museo provenienti da cinque punti situati tutto intorno, come se fossero un’evocazione virtuale della monumentale opera di Jenny Holzer For Bilbao (2019), ideata in occasione della sua esposizione retrospettiva Thing Indescribable (L’indescrivibile). I testi selezionati dall’artista per le proiezioni in RA appartengono ad altri autori; il titolo dell’opera, LIKE BEAUTY IN FLAMES, sono tratti dal poema della scrittrice polacca Anna Świrszczyńska “La bellezza muore” (in inglese, “Beauty Dies”), uno dei tanti testi che la Holzer ha trasformato in spettacolo immateriale. La componente finale dell’opera consente agli utenti di vedere come i Truismi della Holzer prendono forma nello spazio da qualsiasi punto. Questa nuova possibilità incarna lo spirito che ha costituito la pratica di Jenny Holzer nel corso della sua carriera: situare la parola nello spazio pubblico per favorire la riflessione e la contemplazione.

La tecnologia al servizio dell’arte

Quest’opera d’arte immersiva e dinamica è resa possibile mediante un’applicazione mobile che impiega la RA per dare accesso illimitato a tre esperienze virtuali. Grazie alla realtà aumentata, alla tecnologia avanzata di riconoscimento di immagini, al posizionamento spaziale in 3D e ai grafici disegnati con tecnologia d’avanguardia, gli utenti possono vedere la versione in RA dell’opera di LED nell’Atrio del Museo. Possono anche ricreare le proiezioni notturne della Holzer con l’aiuto del geolocalizzatore e il giroscopio dei suoi dispositivi, che le rivolgeranno verso distinti punti all’esterno del Museo. Mediante la combinazione di tecnologie digitali e il mondo reale, questa innovativa applicazione mobile sviluppata dall’agenzia digitale situata a Londra, Holition, porta l’opera della Holzer ai dispositivi mobili degli utenti. LIKE BEAUTY IN FLAMES mostra l’impegno del Museo Guggenheim Bilbao per le nuove tecnologie nell’arte e significa l’inizio di un programma di tre anni in cui si presenteranno altri progetti pionieri in cui la tecnologia acquista un ruolo fondamentale nell’opera d’arte.

Jenny Holzer

L’opera di Jenny Holzer è presente nel Museo Guggenheim Bilbao sin dagli inizi attraverso l’imponente Installazione per Bilbao (Installation for Bilbao) (1997), incaricata per l’inaugurazione dell’edificio. In posizione preminente nell’Atrio, l’opera è composta da nove colonne luminose, ognuna di oltre dodici metri di altezza. Fanno parte della Collezione anche cinque panche di pietra con diverse iscrizioni, oltre a due delle opere create per Thing Indescribable (L’indescrivibile): l’insegna verticale in LED denominata Ci fu una guerra (There Was a War) e l’impressionante proiezione di luce sull’edificio di Frank Gehry intitolata For Bilbao. Nel corso di oltre quattro decenni, Jenny Holzer ha sperimentato la parola scritta e ha esplorato costantemente le strategie per esibire il suo lavoro. I testi – talvolta suoi, altre volte citazioni di scrittori che ammira – appaiono formulati in neretto, adottando caratteri tipografici selezionati per il loro carattere diretto e accessibile. Nel 1996 Jenny Holzer ha iniziato a proiettare parole luminose sul paesaggio e sull’architettura, in una sorta di graffiti effimero che ricorda le sue prime opere, consistenti nella disposizione di cartelli anonimi con i Truismi (Truisms) per le strade di New York. I Truismi sono 250 affermazioni sintetizzate in una sola frase, che ingloba un insieme di voci e punti di vista che suscitano diverse risposte. L’artista si è sempre interessata all’appropriazione dei modi e dei mezzi ufficiali di comunicazione per presentare suggestivi messaggi in insegne elettroniche, targhe di bronzo o panche di pietra, oltre a magliette, involucri di preservativi e matite. La sua opera occupa da tempo un posto rilevante nell’arte pubblica, in buona parte grazie alle sue proposte temporanee e alle sue proiezioni in grande scala o alle insegne digitali che mostrano i testi in camion itineranti. La sua espressività continua a risonare con audacia, implicando gli osservatori attraverso la semplice lettura.

Attività associate

Conferenza con l’artista (2 giugno)

Conversazione in streaming tra l’artista Jenny Holzer e la curatrice della Collezione del Museo Guggenheim Bilbao, Lekha Hileman Waitoller, sulla sua nuova opera.

Sessione creativa Jenny Holzer Goes Digital (25 e 27 maggio)

In questo laboratorio i partecipanti scopriranno la traiettoria dell’artista Jenny Holzer e la sua ultima opera LIKE BEAUTY IN FLAMES, insieme alla pedagoga Aitziber Aguirre.

Raid Live&Online! RA in formato digitale (19 giugno)

Incontro online e in diretta per conoscere le chiavi concettuali e le tecniche di LIKE BEAUTY IN FLAMES con Luis Pablo Elvira, Vicedirettore di Tecnologie dell’Informazione, e Luz Maguregui, Coordinatrice di Educazione del Museo.

Per maggiori informazioni: www.guggenheim-bilbao.eus

(Comunicato stampa ricevuto da Media Relations Guggenheim Bilbao BPRESS)