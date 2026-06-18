Il naufrago senza nome di Saverio La Ruina

Dopo il successo di Via del popolo, Premio Ubu come miglior testo italiano nel 2023, Saverio La Ruina torna con una nuova creazione, KR70M16 –Naufrago senza nome, dove l’autore-regista-attore è accompagnato in scena da Dario De Luca e Cecilia Foti.

Già il titolo ci introduce all’interno della tematica affrontata: protagonista è uno dei tanti, troppi giovani uomini risucchiati dal mare nel tentativo di raggiungere l’Europa, di cui non è rimasto nemmeno il nome da apporre su una lapide. Karamu, così si chiama, magistralmente incarnato sul palco da Cecilia Foti, si lamenta presso il cimitero in cui è stato tumulato il suo corpo perché senza un segno che ne certifichi l’identità la madre, lontana, non potrà mai smettere di piangere e cedere alla consolazione che appartiene alla rassegnazione. Al posto del nome si sostituisce una sigla, KR70M16, che appunto informa burocraticamente sul luogo del ritrovamento, sul numero e sul sesso del naufrago.

Il motivo delle sue rimostranze è ben riassunto in queste poche battute, scambiate con il camposantaro (un altrettanto magistrale Dario De Luca):

KARAMU Ma insomma lo capisci o no ch’è importante per me?

CAMPOSANTARO Ma perché, cosa cambia?

KARAMU Cambia, perché prima o poi qualcuno che legge il mio nome ne parlerà con qualcun altro che ne parlerà con qualcun altro ancora fino a quando non lo saprà qualcuno che lo dice a mia madre.

CAMPOSANTARO E dovrebbe succedere tutta ’sta catena di Sant’Antonio? E comunque, dopo che l’ha saputo tua madre cosa cambia?

KARAMU Può venire a piangere sulla mia tomba.

CAMPOSANTARO Ah, bell’animale che sei, non te ne frega niente di far soffrire tua madre!

KARAMU Ma così soffre di più.

CAMPOSANTARO E perché dovrebbe soffrire di più?

KARAMU Perché non mi ha davanti.

Insomma, la questione dei morti in mare, nel nostro mare, è il fulcro di tutta la pièce. Ma naturalmente, trattandosi di Saverio La Ruina, non ci troviamo in nessun modo di fronte a una forma di teatro-documento. Le atmosfere sono fluide, si viene immersi in un contesto dai tratti indefiniti e onirici, e anche la divisione tra morti e vivi non è così precisa come potrebbe sembrare all’inizio. La figura del custode del cimitero, per esempio, è ancora al di qua della soglia, oppure il dialogo si svolge fra persone già morte? Non saperlo, o meglio non comprenderlo nitidamente è uno dei molti pregi dello spettacolo, che ha debuttato a Roma nel gennaio di quest’anno ed è stato poi riproposto in maggio a Primavera dei Teatri, di cui La Ruina è direttore artistico insieme a Dario De Luca.

L’indeterminatezza e l’evanescenza, come si diceva, sono i tratti che rendono la vicenda universale, dilatandone i contorni e ampliandone la potenza emotiva, anche se più volte si torna, con una certa asprezza, a parlare dei famigerati barconi che solcano il Mediterraneo con il loro carico di morte e disperazione.

Ma a mo’ di contraltare, il testo è costellato di ironia, soprattutto nella parte del camposantaro, un po’ cinico un po’ impietosito un po’ assuefatto al suo lavoro solitario. E gli oggetti di scena, a ribadire ancora il clima complessivo, sono proprio da lui disegnati su fogli bianchi e poi appesi perché gli spettatori li possano riconoscere. Tutto il contrario di una ricostruzione realistica, che lascia all’immaginazione il compito di costruirsi una strada tra parole e gesti.

Nelle conversazioni tra il camposantaro e Karamu si fa breccia un argomento centrale: il naufrago, morto in mare, non riesce a piangere. A nulla valgono i tentativi del povero guardiano delle tombe, che gli disegna in un foglio una cipolla come metodo empirico per far sfogare le lacrime. Ma non c’è niente da fare, quindi l’unica alternativa è rivolgersi al dottor Ladislao Schwarz, un medico ebreo internato in un campo di concentramento vicino e poi sepolto nello stesso cimitero. Ad assumere l’impegnativo ruolo di questo luminare, che ha risolto molti casi di perdita d’identità, depressione, scoramento è lo stesso Saverio La Ruina. Tra i due (immaginiamoci Kamaru disteso su un lettino disegnato in un foglio dal sagace camposantaro) il dialogo non è facile: Schwarz, che pure cerca di aiutare il giovane africano, ritiene che nulla, per quanto terribile sia, possa avvicinarsi al disastro della Shoa. D’altro canto Karamu oppone il suo essere morto in mare senza un nome con cui ricordarlo.

Qui però si insinua un equivoco in cui alcuni spettatori potrebbero cadere: non si tratta, evidentemente, di costruire un’equazione tra una tragedia irripetibile come lo sterminio degli ebrei per mano dei nazisti e la drammatica e inaccettabile diaspora verso la morte degli ultimi della terra, due realtà imparagonabili sia sul piano storico che ideologico. Piuttosto, quello che emerge durante le ‘sedute’, tra battute taglienti e risposte piccate, è il dolore, questo sì condiviso. Sembra proprio il dolore la chiave di lettura dell’intero spettacolo. Come dimostra il viaggio sul posto, a occhi chiusi, che Schwarz chiede a Karamu di fargli fare dentro gli abissi marini. Il ragazzo acconsente e dà luogo al suo monologo finale:

KARAMU Non preoccuparti, sei sempre seduto sulla tua lapide. Davanti abbiamo uno spettacolo che non hai mai visto. Vedi tutti quegli angeli che riposano uno accanto all’altro sul fondo del mare? E quella mamma che stringe la mano sulla bocca del figlio? Non vuole disturbare tutta questa gente che dorme. Poi c’è quello con la faccia girata perché si vergogna di essere visto, quello che guarda le stelle marine con gli occhi sbarrati e quello che prende il sole con le mani sotto la testa. Di qua c’è quello che se ne sta di fianco a leggersi un libro e quei due seduti che giocano a carte. E vedi quei sacchettini che stringono nelle mani? C’è la terra dei nostri villaggi. Un pezzo del nostro cuore. Poi vedi quanti giocattoli? Quanti tricicli, orsacchiotti, Topo Gigio… Sembra un parco giochi qua sotto. In fondo al mare c’è il negozio di giocattoli più grande del mondo, va dalla Tunisia all’Italia da una parte e dalla Grecia alla Spagna dall’altra. E quanti jeans, quanti cappelli, quante scarpe ci sono qua sotto. Quante facce ci guardano da queste fotografie. Quanti quaderni e quanti indirizzi su quelle pagine. Fiumi di indirizzi. Vie sconosciute di Amsterdam, Londra, Stoccolma, e numeri di telefono, quanti numeri, che ormai si vedono a malapena, tutti scoloriti, quasi cancellati.

E mentre il dottor Schwarz ricompone il nome di Kamaru sulla lapide, e quest’ultimo canta una struggente ninnananna africana (Cecilia Foti è anche una bravissima cantante) lo spettacolo si conclude poeticamente.