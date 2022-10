Al rientro dalle vacanze riprende anche l’attività museale con la visita ai Musei tradizionali, e oggi vogliamo puntare lo sguardo sulla mostra dal titolo “Il Patriarca Bronzeo dei Caravaggeschi. Battistello Caracciolo 1578-1635” visitabile fino al 2 ottobre al Museo e Real Bosco di Capodimonte. L’esposizione è a cura di Stefano Causa e Patrizia Piscitello con exhibit design e direzione artistica di COR arquitectos e Flavia Chiavaroli.

L’evento rappresenta la prima importante mostra monografica su Battistello Caracciolo, e nasce dall’idea di Sylvain Bellenger, Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, con la collaborazione istituzionale di Mario Epifani, direttore del Palazzo Reale di Napoli e di Marta Ragozzino, direttrice regionale dei Musei della Campania.

L’artista è Giovanni Battista, detto il Battistello, che nasce a Napoli nel 1578 e qui muore nel 1635, diviene allievo di Bellisario Corenzio ed è attento seguace del Caravaggio. La definizione di patriarca bronzeo dei Caravaggeschi gli viene attribuita dallo storico dell’arte e critico Roberto Longhi, per il colore che prevale nei suoi dipinti, nell’incarnato bronzeo dei suoi Cristi, delle sue Madonne, il corpo di Sant’Onofrio.

“Volevamo un Battistello centrifugo e non disorientante” – scrive il curatore Stefano Causa – e i progettisti hanno interpretato questo input. Si legge nel comunicato che accompagna il progetto: a prosecuzione dell’esperienza con il caravaggismo iniziata con l’allestimento nel 2019 di “Caravaggio a Napoli”, mostra dedicata agli anni napoletani del maestro, l’importante esposizione su Battistello Caracciolo, grande artista partenopeo, conferma il rapporto dialogico costante e serrato tra i curatori ed il gruppo di progettazione composto da COR arquitectos (Roberto Cremascoli, Edison Okumura, Marta Braga Rodrigues) e Flavia Chiavaroli.

Un percorso articolato che si sviluppa negli spazi della sala Causa a Capodimonte, e nelle altre due sedi di mostra, per comprendere come e quanto Battistello Caracciolo sia stato influenzato da Caravaggio, come si intuisce nelle parole del De Dominici (1742-1745): “Ora fra coloro che allettati rimasero da sì nuova maniera è [di Caravaggio], uno fu il nostro Caracciolo, ed a tal segno se ne compiacque che, lasciate in abbandono tutte quelle da lui per l’innanzi seguitate maniere, a questa tutto si volse ed assolutamente si propose di seguitare…”. Ma anche per studiare in cosa Battistello Caracciolo se ne discosta. Battistello è un caravaggesco in controtendenza: lo dimostrano i suoi disegni, così nitidi e veloci, strettamente

correlati all’esecuzione di un dipinto. Mentre, il modus operandi di Michelangelo Merisi trascurava l’esercizio grafico preliminare alla realizzazione pittorica. Oltre 50 opere, tra pitture e sculture, con prestiti nazionali ed internazionali dimostrano l’intenso lavoro intorno a questa mostra, fatto anche di relazioni con altri Musei.

Il percorso inizia con un’installazione site specific realizzata da Kaos Produzioni con la direzione artistica di Stefano Gargiulo e l’elaborazione musicale di Bruno Troisi, in cui le immagini e i suoni introducono il visitatore nei mondi di luce e ombre del naturalismo di Battistello. Poi, un’austera finestra, che rimanda alla facciata della Cappella del Monte di Pietà a Napoli, ci lascia intravedere dietro la sua cornice lapidea e la sua severa inferriata presenze importanti. Un’analoga apertura ci anticipa, più in là nel percorso, uno sguardo verso le ultime due sale, verso i bozzetti di Battistello, materia prima e primordiale del pittore, ed il suo ultimo scambio dialogico, in chiusura, con Mattia Preti.

La scelta espositiva mette in scena una sequenza di spazi nei quali emergono sguardi e rimandi, confronti tra movimenti e contro-movimenti, dove trovano spazio accanto ai quadri anche sculture marmoree. Bella, tra queste, la cornice creata dagli apostoli che inquadrano la grande pala Madonna con Bambino e Santi proveniente dalla Cattedrale di Stilo.