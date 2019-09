Nuovo appuntamento con “Storie d’artista” a Noventa di Piave Designer Outlet. Domenica 22 settembre alle 17.30 sarà la volta del pianista e compositore friulano Remo Anzovino, che sarà intervistato dalla giornalista RAI Ivana Godnik.

“Storie d’artista” è una nuova “puntata” del progetto Fashion meets Opera in collaborazione con il teatro La Fenice di Venezia. L’iniziativa si inserisce nel quadro più ampio degli eventi che McArthur Glen Designer Outlet Noventa di Piave realizza assieme al celebre teatro d’opera veneziano, forte di una partnership che nel corso di questi anni ha portato nel Centro del gruppo McArthurGlen concerti, mostre, costumi di scena, educational per i ragazzi e molte altre iniziative. Con “Storie d’artista” alcuni tra i protagonisti del mondo del teatro e della musica saranno ospiti del Centro per raccontare episodi della loro carriera, le difficoltà, la paura del debutto, i dietro le quinte e con l’occasione saranno invitati anche ad esprimere le loro preferenze in fatto di moda e tendenze.

Dopo il primo, seguitissimo, appuntamento dedicato al mondo del teatro con l’attrice e ballerina Milena Vukotic, questa volta il tema sarà la musica e a raccontarsi sul palco dell’outlet sarà Remo Anzovino, uno dei massimi esponenti della scena strumentale italiana, reduce da alcuni applauditissimi appuntamenti musicali di fine estate: il concerto al tramonto sulla spiaggia di Bibione lo scorso mese e, pochissimi giorni fa, il concerto all’alba in costiera amalfitana a Vietri sul mare.

Remo Anzovino nasce a Pordenone nel 1976 da genitori napoletani e comincia a suonare il pianoforte fin da bambino. Si laurea con lode in giurisprudenza all’Università di Bologna, diventa avvocato penalista. Il suo percorso musicale prende il via proprio in quegli anni con un’attiva e proficua collaborazine con la Cineteca di Bologna e, nel corso del tempo diviene uno dei più originali e innovativi compositori in circolazione, negli ultimi anni in particolare in ambito cinematografico.

Il 2019, poi, è stato particolarmente ricco di soddisfazioni e successi con la vittoria del Nastro d’Argento 2019 (menzione speciale Musica per l’Arte) per avere firmato le colonne sonore di “Van Gogh tra il grano e il cielo”, “Le Ninfee di Monet” e “Hiter contro Picasso”, tre film evento della serie “la Grande Arte al Cinema”

Le colonne sonore, con l’aggiunta anche di “Gauguin a Tahiti- Il Paradiso Perduto” sono divenute nel frattempo anche quattro album apprezzatissimi dalla critica internazionale e pubblicati in tutto il mondo da Sony Masterworks.

Al termine dell’incontro, che avrà luogo nella piazza delle fontane dell’outlet, visitatori e fan avranno l’occasione di incontrare, chiacchierare e scattare foto con Remo Anzovino.