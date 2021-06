La Scuderia San Marco, importante istituzione sportiva veneziana e mestrina che sorge nei primi decenni del Novecento e raggiunge l’apice tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta, rivive attraverso il volume Il pilota in giacca blu:(p.176, s.p. Venezia 2021): il libro di Leonardo Mello, collaboratore di nonsolocinema.com, ripercorre la carriera di White – Luciano Pasotto, vincitore nel 1970 del Campionato Italiano nella Categoria Sport, e offre il ritratto di un’epoca ormai lontana, quando le corse rappresentavano un momento centrale della vita sociale. Con gli inizi degli anni Sessanta in Italia si vanno, prima formando e poi consolidando, due miti tuttora radicati nel sentimento di tanti connazionali. Il primo è la casa di proprietà il secondo l’automobile. L’importanza attribuita alle quattro ruote, l’ammirazione per marchi come Lamborghini, Maserati e soprattutto Ferrari, sono tuttora stati dell’anima condivisi da ampie fasce della popolazione.

Collegato a questo mito di massa, è l’interesse e l’entusiasmo sempre più marcato per le manifestazioni sportive di stampo automobilistico. Ne è testimonianza evidente la documentazione fotografica del libro, oltre che il documentario d’epoca di cui è corredato, in cui si racconta appunto la storia della Scuderia San Marco di quegli anni, tra la metà dei Sessanta e l’inizio dei Settanta. Per comprenderne l’importanza nella società del tempo basta scorrere l’albo d’oro di quanti ricoprirono l’incarico di presidenti: il primo, Oscar Papais, aveva una catena di alberghi tra Venezia, Merano e Sorrento. Il secondo, Angelo Vidal, apparteneva alla famosa famiglia produttrice di profumi, schiume da bagno, bagnoschiuma celebri in Italia e in tutta Europa. Il terzo, Giancarlo Ligabue, industriale del catering che non aveva uguali nel Paese. Il fatto che imprenditori di questa caratura si impegnassero in un’attività del genere significa che il fenomeno delle corse era davvero centrale nella vita di moltissimi italiani. .

La stragrande maggioranza dei piloti correvano con le Abarth, vetture derivate dalla Fiat. Modelli popolarissimi, come la 500, per esempio, avevano anche la 500 Abarth, chiamata 595. Si trattava di macchine lavorate ed elaborate proprio in vista delle competizioni agonistiche. Poi hanno creato il modello 695, e altri ancora. Il motivo che spingeva ad alimentare il mondo delle corse, oltre alla passione generalizzata, era anche squisitamente commerciale: l’utente medio andava pazzo per i vari accessori targati Abarth, che apponeva sulle proprie automobili.. Tutti quelli che hanno vissuto quegli anni se ne ricordano ancora molto bene.

Alla fine degli anni Sessanta il Veneto era un cantiere continuo. Le spiagge stavano esplodendo, e le imprese producevano di tutto, dai prodotti per l’edilizia ai mobili per le case al mare. In questo contesto si inserivano anche le macchine, simbolo di rinascimento, e le corse automobilistiche, affollate di appassionati. Un momento storico del recente passato, che le nuove generazioni non conoscono.

Il libro è una finestra sul mito dell’auto del Novecento, che si è umanizzato nella figura di White-Luciano Pasotto, un vero protagonista di quella stagionre. Pilota eclettico, ha fortemente vissuto e marcato, con i colleghi di quegli anni, le glorie della veneziana Scuderia San Marco. È stato forse l’ultimo ‘pilota cavaliere’.