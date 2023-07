Il Premio Strega è tutto da ascoltare: su Audible tanti audiolibri tra finalisti e vincitori del passato

Manca poco per scoprire chi sarà il vincitore del 77° Premio Strega, il più ambito riconoscimento letterario del nostro Paese istituito dalla scrittrice Maria Bellonci e dall’imprenditore Guido Alberti nel 1947.

Per prepararsi alla proclamazione del prossimo 6 luglio, che vede cinque titoli finalisti a contendersi la vittoria, grazie alle voci di alcuni dei narratori più talentuosi su Audible è possibile immergersi nei capolavori in formato audio che hanno fatto e faranno la storia di questo ambito premio letterario. A partire da due dei cinque titoli finalisti di questa edizione:

“Dove non mi hai portata” di Maria Grazia Calandrone, narrato da Sonia Bergamasco

Lucia e Giuseppe, dopo aver abbandonato nel parco di Villa Borghese la figlia di otto mesi, confidano nel fatto che qualcuno si prenderà cura di lei. Poco dopo verranno trovati morti nelle acque del Tevere. 2021. Quella bambina abbandonata era Maria Grazia Calandrone. Decisa a scoprire la verità, torna nei luoghi in cui sua madre ha vissuto, sofferto, lavorato e amato.

“Rubare la notte” di Romana Petri, narrato da Vanessa Korn

Tutti lo sanno: Antoine de Saint-Exupéry ha scritto Il Piccolo Principe, uno dei romanzi più popolari del mondo. Quello che tutti non sanno è che Antoine è un personaggio che vale da solo una grande storia. Ed è la storia che Romana Petri ha scritto con la febbre e la furia di chi si lascia catturare da un personaggio e lo fa suo, anzi lo ruba, tanto che il documento prende più che spesso la forma dell’immaginazione.

Amore per i classici e per le grandi voci: un binomio che accompagna anche i Premi Strega più amati su Audible

A dare vita in cuffia alle storie che fanno parte della cultura del nostro Paese sono presenti nel catalogo Audible alcune delle voci italiane più amate, come Sonia Bergamasco, Fabrizio Gifuni e Margherita Buy.

Se i classici della letteratura sono in cima alle preferenze degli audio ascoltatori italiani, come sta dimostrando l’attenzione per la finale del Premio Strega, anche le voci narranti fanno la loro parte nella scelta dei contenuti da ascoltare. Secondo l’ultima ricerca condotta da NielsenIQ per Audible sui trend di ascolto degli audiolibri in Italia, infatti, i classici continuano a essere il genere più amato, mentre per più della metà degli ascoltatori la voce narrante gioca un ruolo fondamentale nell’esperienza d’ascolto (il 60% preferisce un professionista/doppiatore, mentre il 40% apprezza la voce di un attore o attrice noti).

In attesa di scoprire il titolo che sarà premiato quest’anno, ecco la classifica dei 10 audiolibri vincitori del Premio Strega più ascoltati su Audible. Nella top ten, anche il due volte Premio Strega Sandro Veronesi.