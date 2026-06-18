Il Premio Strega su Audible.it: grande successo d’ascolti per le opere selezionate dal più prestigioso riconoscimento letterario nazionale

Il Premio Strega compie ottant’anni. Nato nel 1947 dalla visione di Maria e Goffredo Bellonci e di Guido Alberti, ha saputo diventare il riconoscimento più atteso della storia della letteratura italiana del dopoguerra, tra sorprese, consacrazioni e immancabili polemiche.

Oltre ad essere il più prestigioso premio letterario italiano, lo Strega è anche un formidabile amplificatore del successo commerciale dei romanzi in gara, in tutti i loro formati. Basti pensare che il vincitore della scorsa edizione, L’anniversario di Andrea Bajaniletto da Luigi Lo Cascio, è stato l’audiolibro più ascoltato nel 2025.

A countdown ormai avviato fin dall’annuncio della sestina – la cerimonia finale si terrà l’8 luglio – Audible, società Amazon tra i principali player nella produzione e distribuzione di audiolibri, podcast e serie audio, mette a disposizione in esclusiva quattro audiolibri finalisti dell’80ª edizione:

Donnaregina, di Teresa Ciabatti letto da Elena Lietti

Quarta con 184 voti nella semifinale di Benevento, Ciabatti torna con il romanzo più obliquo e irresistibile della sua carriera. Una giornalista riceve l’incarico di intervistare ‘o Nasone, un superboss della camorra. Il confronto diffidente tra i due si trasforma, pagina dopo pagina, in un viaggio tra ricordi e confessioni.

I convitati di pietra, di Michele Mari letto da Andrea Moretti

Primo con 280 voti in semifinale, e già vincitore del Premio Strega Giovani 2026, Mari firma un romanzo che è al tempo stesso commedia nera, affresco generazionale e gioco letterario di rara perfidia. Il demone della competizione trasforma un vincolo nato quasi per scherzo in una sfida senza esclusione di colpi che attraversa i decenni.

Lo sbilico, di Alcide Pierantozzi letto da Fabrizio Rocchi

Quinto con 170 voti, Lo sbilico è un memoir costruito come una seduta spiritica a tre sedie: tre voci, quella dell’invasato, quella dell’interprete razionale, quella di un terzo che litiga col primo per raccontare dall’interno, senza filtri né attenuanti, la psicosi e la malattia mentale.

Vedove di Camus di Elena Rui letto da Viola Graziosi

Rappresentante dei piccoli-medi editori a cui il regolamento garantisce un posto in sestina, Elena Rui racconta la storia di quattro figure femminili, accomunate dal dolore di essere state vedove dello stesso uomo: Albert Camus, uno dei più grandi grande intellettuali del Novecento.

LA CLASSIFICA DEI CANDIDATI ALLO STREGA NELLE PASSATE EDIZIONI PIÙ ASCOLTATI SU AUDIBLE.IT DAL 2016 A OGGI

È un dato ormai assodato infatti che il libro e l’audiolibro sono formati sempre più complementari per gli italiani, tra i principali appassionati del genere della narrativa letteraria. Secondo l’ultima ricerca NielsenIQ per Audible, il 56% degli utenti dichiara di aver ascoltato un libro già letto, e il 50% ha letto un libro dopo averlo ascoltato. Questo trend è confermato anche dal successo degli ascolti dei titoli delle edizioni passate del Premio Strega.

In attesa di scoprire chi sarà il vincitore dell’80ª edizione del Premio Strega, la classifica dei candidati alle passate edizioni, più ascoltati dal 2016 a oggi, vede al primo posto il vincitore del 2020: Il Colibrì di Sandro Veronesi narrato da Fabrizio Gifuni. Seguono il vincitore del 2017, Le otto montagne di Paolo Cognetti letto da Jacopo Venturiero, e il finalista del 2020, La misura del tempo di Gianrico Carofiglio letto da Gianrico Carofiglio. Di seguito la classifica completa: