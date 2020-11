Radio MCA, la web radio dell’Associazione Musica con le Ali, realizza dal 3 al 7 novembre un grande Speciale dedicato al “Premio Venezia”, nel periodo in cui si sarebbe dovuto svolgere l’importante concorso pianistico che la Fondazione Amici della Fenice realizza dal 1984 al Teatro La Fenice, sospeso quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Si comincia martedì 3 novembre alle ore 19 con un doppio appuntamento: l’intervista a Barbara di Valmarana, Presidente della Fondazione Amici della Fenice, che racconterà il Premio Venezia nella rubrica “L’Ospite Speciale” condotta da Nicola Cattò, e la trasmissione di una delle più recenti finali del Premio. Mercoledì 4 alle ore 21, nella rubrica “Protagonisti di oggi e di domani” condotta da Luca Ciammarughi, andrà in onda l’intervista a Gabriele Strata, vincitore del Premio Venezia nell’edizione 2018. A seguire, da giovedì 5 a sabato 7 novembre alle ore 21, verranno trasmesse le registrazioni delle più recenti edizioni del Premio, con grande musica eseguita dai pianisti di talento arrivati in finale. Queste trasmissioni saranno anticipate dalle presentazioni di Massimo Lombardi, Direttore di Venice Classic Radio, che collabora alla realizzazione di Radio MCA.

“Radio MCA – dichiara Carlo Hruby, Presidente dell’Associazione Musica con le Ali – rappresenta uno spazio e uno strumento pensato come parte integrante del nostro progetto di Patronage Artistico, sempre disponibile, tutti i giorni e a tutte le ore, per dar voce ai migliori giovani musicisti, avvicinare le giovani generazioni alla musica classica e dar voce a tutte le associazioni, fondazioni, teatri e festival che offrono importanti opportunità ai giovani interpreti di talento e che oggi sono bloccati nelle loro iniziative a causa dell’emergenza sanitaria. In un momento come questo, Radio MCA rappresenta uno strumento più che mai utile perché permette di promuovere la grande musica classica e i migliori giovani musicisti, offrire al pubblico tanta ottima musica e interessanti rubriche, e proseguire le attività nel segno dell’eccellenza della grande musica classica e dei migliori giovani interpreti di talento”.

Per maggiori informazioni: info@musicaconleali.it; tel. 02.38036605. Radio MCA è ascoltabile tramite app disponibile gratuitamente per iOS e Android e tramite player disponibile sul sito www.musicaconleali.it.