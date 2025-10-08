Ispirato a una storia vera basata sul romanzo Storia del Pinguino che Tornò a Nuotare (Garzanti, 2016), il Professore e il Pinguino racconta la storia di un docente di Letteratura inglese, un indecifrabile pessimista cinico Tom Michell (Steve Coogan), che si trasferisce in Argentina per insegnare in un college inglese.

Sono gli anni 70, o meglio è il 1976. I militari prendono il potere (24 marzo). I ragazzi del college vengono mandati a casa per 10 giorni, e per passare il tempo Tom decide di andare a fare una vacanza in Uruguay. Mentre passeggia romanticamente con una donna, appena conosciuta, sulla spiaggia devastata dal petrolio, in un cimitero di animali acquatici, nota un pinguino respirare ancora. Lo portano in hotel, lo lavano, puliscono, e il pinguino decide di non lasciare più Tom.

Tornati in collegio, il professore e il pinguino danno vita a una strana coppia, dove sarà l’adorabile animale a piegare i cuori di tutti, a cominciare da Tom, nell’epoca buia dell’Argentina.

Scritto da Jeff Pope (Stanlio e Ollio) e diretto da Peter Cattaneo (Full Monty) è un film per famiglie fatto con cuore. La storia procede con passo deciso, senza perdere troppo tempo. Ma usa sempre il cuore per approcciare argomenti di immane drammaticità, il golpe argentino, senza sminuirne il dolore, e situazioni più intime come il rapporto tra Tom e i suoi studenti a colpi di letteratura e passi di pinguino.

Più passano gli anni e più Steve Coogan è perfetto per questi ruoli da inglese con portamento cupo e battute ironiche. Il suo valore aggiunto al film è indiscutibile.

