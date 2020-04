In attesa di far ripartire le attività al Teatrino Groggia è stato deciso di ripercorrere la storia, le nove stagioni del Teatrino di Sant’Alvise che hanno accompagnato gli amanti del teatro di tutte le età di Venezia in questo lungo percorso. In 18 appuntamenti online, raccolti nella playlist di Youtube creata per l’occasione, sarà possibile seguire sui canali social del Settore Cultura e di mpg.cultura la storia del Teatrino Groggia con un percorso teatrale, artistico, laboratoriale che va dal 2012 ad oggi.

Ogni giorno saranno postati un ricordo, la grafica e un piccolo video-racconto su ciascuna stagione. E chi ha seguito le attività, spettatori grandi e piccini, può mandare una testimonianza di come si è trovato al Teatrino Groggia.

Il pubblico può interagire pubblicando una foto e/o un video della propria esperienza personale al Groggia, utilizzando l’hashtag #Groggiastories e taggando il Settore Cultura (@Cult.Venezia) e l’associazione mpg.cultura (@mpg.cultura) in modo che i post possano essere condivisi sulle rispettive piattaforme.

Disegno in foto di Carlotta Ballarin.