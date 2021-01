Il progetto TeSeO Teatro Scuola e Occupazione presenta i primi risultati raggiunti

Nato più di due anni fa dall’accordo di programma tra la Regione Veneto e il Teatro Stabile del Veneto in partnership con l’Accademia Teatrale Veneta, il progetto TeSeO coinvolge giovani talenti del teatro in un percorso di crescita artistica e professionale, occupandosi di garantire loro concreti sbocchi lavorativi una volta terminata la formazione.

Il progetto TeSeO, finanziato con il Fondo Sociale Europeo, presidia tutte e quattro le fasi in cui si articola, secondo i più innovativi approcci, il ciclo formativo legato al mestiere dell’attore: la Propedeutica ovvero l’avvicinamento degli studenti delle scuole superiori al mondo del teatro, attraverso un intenso dialogo con il sistema scolastico regionale, e l’erogazione di corsi base volti a esprimere il loro potenziale, poi il percorso triennale all’Accademia Teatrale Carlo Goldoni finalizzato a ottenere un attestato di qualifica professionale, la Specialistica rivolta ai professionisti per affinare la loro formazione, infine la Compagnia Giovani. È proprio la Compagnia Giovani a rendere effettiva la finalità occupazionale cui tende il progetto TeSeO, essa infatti rappresenta il canale diretto di sbocco dei giovani teatranti formati all’Accademia Teatrale Carlo Goldoni.

Gli esiti del progetto, il cui finanziamento complessivo ammonta a 2.362.750 euro, sono molto soddisfacenti: più di 10.000 ore di formazione (di cui quasi 2.000 in DAD), 1.358 partecipanti tra studenti, allievi e professionisti, 50 scuole secondarie del Veneto coinvolte, 14 corsi di specializzazione avviati e 16 in partenza, 48 giovani artisti scritturati dalla Compagnia Giovani impegnata in 4 spettacoli: Il figlio di Arlecchino perduto e ritrovato e Arlecchino e l’anello magico, diretti da Marco Zoppello; Uno, nessuno e centomila e La Casa Nova di Goldoni, diretti da Giuseppe Emiliani. In questi giorni la compagnia sta iniziando a provare un nuovo allestimento, ispirato alla Divina Commedia, sotto la direzione del regista Fabrizio Arcuri. Per Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto, gli eccellenti risultati raggiunti sono il segnale che “investire sulla formazione continua dei giovani talenti è l’unica strada percorribile per rilanciare non solo il settore dello spettacolo dal vivo, ma l’intero sistema economico del territorio”. Si pensi, per esempio, alla filiera del turismo: il potenziamento dell’offerta culturale, in questo caso teatrale, ha effetti positivi su tutte le attività del settore in quanto complementare a quella delle imprese alberghiere e ristorative.