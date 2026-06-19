Il programma della terza edizione del festival di Neri Pozza “WUNDERKAMMER”

Dal 2 al 4 ottobre torna a Verona il festival letterario di Neri Pozza – Wunderkammer – che, giunto alla sua terza edizione, invita il pubblico a orientarsi nel presente attraverso la forza delle storie.

IL TEMA: COSTELLAZIONI

Quest’anno il festival assume ancora più chiaramente il linguaggio delle costellazioni: come gli astri che da sempre aiutano gli esseri umani a trovare una direzione, anche Wunderkammer vuole offrire una bussola per attraversare la complessità del nostro tempo, riconoscere connessioni inattese e scoprire nuove rotte di senso.

In questa visione, ogni incontro diventa una stella, ogni voce un punto di luce, ogni libro un frammento capace di comporre una mappa comune.

Per tre giorni il pubblico sarà accompagnato in un percorso fatto di dialoghi, letture e riflessioni che trasforma il festival in una vera e propria costellazione di idee, autori e visioni. Wunderkammer conferma così la propria vocazione a fare della letteratura uno spazio vivo, capace di illuminare il presente e di restituire alla meraviglia dello sguardo un ruolo centrale.

«Se guardiamo il cielo, vediamo le Costellazioni com’erano tanti anni fa, perché la loro immagine ci arriva solo oggi. Ottant’anni fa Neri Pozza forse sognava di dare ordine all’infinito attraverso il racconto e ci invitava a tracciare rotte tra le pagine per unire epoche, voci e solitudini differenti. Ogni libro, in questa tre giorni a Verona, sarà un astro che brilla di luce propria, contribuendo a disegnare una visione collettiva di pensiero. Navigare tra queste storie significa, in fondo, imparare a orientarsi nel vasto firmamento della conoscenza umana». Luciano Vescovi, Presidente di Neri Pozza Editore.

«Con la terza edizione di Wunderkammer, Neri Pozza rinnova il proprio impegno a offrire uno spazio autorevole di incontro, riflessione e partecipazione intorno ai libri e alle idee. Nel 2026, anno in cui la casa editrice celebra i suoi ottant’anni di storia, Wunderkammer, tra letteratura, pensiero e immaginazione, si conferma un festival che invita a leggere il mondo come una costellazione: non una somma di eventi isolati, ma un disegno condiviso di storie, relazioni e significati». Andrea Pietro Faltracco, AD Neri Pozza Editore e del Gruppo Editoriale Athesis.

«In un’epoca di stravolgimenti e rivoluzioni, digitali e non solo, il libro rimane il principale veicolo di conoscenza, sentimento, empatia. Attraverso i libri comprendiamo e capiamo il mondo, gli altri, noi stessi, ed è per questo che ci sembra sempre più importante, attraverso Wunderkammer, mettere in relazione non solo autori e lettori, ma anche costruire un luogo di incontro tra i lettori stessi, uno spazio di condivisione di quell’esperienza unica che rimane la lettura». Giovanni Francesio, Direttore editoriale di Neri Pozza.

LO SPAZIO: IL TEATRO CAMPLOY

Il Teatro Camploy si inserisce in questo disegno come luogo di raccolta e di amplificazione, un punto d’incontro che accoglie e connette le diverse traiettorie del festival.

In una zona di Verona interessata da un importante processo di trasformazione urbana, il Camploy rappresenta un presidio culturale capace di dialogare con la città e di valorizzare il rapporto tra cultura, comunità e territorio. La scelta di questo spazio rafforza l’idea di un festival che non solo ospita eventi, ma costruisce relazioni e orienta lo sguardo.

La programmazione accompagna questa visione con un insieme di appuntamenti che, giorno dopo giorno, compongono il cielo di Wunderkammer.

IL PROGRAMMA

La terza edizione si aprirà venerdì 2 ottobre con la lectio del fisico, ricercatore e divulgatore scientifico svedese Jonas Enander, Affrontare l’infinito: i buchi neri e il nostro posto sulla terra.

Sabato 3 ottobre la costellazione di incontri prenderà forma con la scrittrice finalista al Premio Strega 2018 Sandra Petrignani, che presenterà Carissimo dottor Jung, seguita dal dialogo tra Katia Tenti e Caterina Manfrini con Alessandro Anderloni, e dagli appuntamenti con il giornalista Goffredo Buccini, che presenterà Tyrannis insieme a David Parenzo, e con la scrittrice Francesca Diotallevi, che porterà al pubblico il suo prossimo romanzo In me dorme un grido in dialogo con Ilaria Tuti.

Domenica 4 ottobre il festival sarà aperto dalla lezione dello scrittore Alberto Rollo sul Romanticismo tedesco, proseguirà con l’autrice israeliana Ayelet Gundar-Goshen, che presenterà il suo nuovo romanzo Ospiti indesiderati con la reporter Veronica Fernandes, per chiudersi con Le stelle dei 12 libri degli Ottant’anni di Neri Pozza, incontro affidato a Simon & The Stars, che lega il programma alle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della casa editrice.

COME PARTECIPARE

Il programma definitivo sarà presto disponibile e pubblicato sul sito e i canali social di Wunderkammer, di Neri Pozza editore e del Gruppo Editoriale Athesis. Gli abbonamenti e i biglietti saranno acquistabili a partire dal primo luglio sul circuito Box Office.

Informazioni: www.neripozza.it.