Il Teatrino Groggia di Venezia riparte sabato 19 giugno con una performance per un solo spettatore che avrà inizio alle ore 10.30 e terminerà alle ore 18 con una pausa dalle ore 13 alle 15. La performance, intitolata “Il Quadro Parlante”, è una produzione della compagnia trentina I Teatri Soffiati. L’accesso all’installazione è consentito a una persona per volta mentre gli attori impegnati potranno ruotarsi all’interno della struttura per garantire nel tempo la qualità e l’energia delle diverse performance.

“”Il Quadro Parlante” è un’avventura scenica di pochi minuti destinata a uno spettatore e ad un attore soltanto. A dividerli c’è un quadro. Ambedue esistono e si specchiano, si vedono e si ascoltano a vicenda come all’interno di un dipinto. A riempire lo spazio che li separa c’è una storia raccontata dalla viva voce dell’attore per un’esperienza potente, esclusiva e ogni volta unica. Un viaggio indimenticabile in un tempo sospeso e magico, a tu per tu con la vita e a contatto con le emozioni più vere.”

Tutti i racconti narrati sono creazioni originali di Carlo La Manna e Alessio Kogoj, ideatori dell’opera. L’installazione scenografica è stata curata dall’artista Nadia Simeonova e Andrea Coppi e dalla Piccola Bottega dei Teatri Soffiati. La produzione esecutiva è affidata ad Arte20 e I Teatri Soffiati. In scena durante le performance sono presenti in carne ed ossa Carlo La Manna, Alessio Kogoj e occasionalmente altri ospiti illustri qualora uno dei due sopracitati sia impegnato nel fotografare le nuvole o nel riposarsi in un fienile abbandonato.

Ulteriori informazioni:

Per iscrizioni scrivere a info@mpgcultura.it

Performance per un solo spettatore, ingresso ogni 10 minuti nei seguenti orari: dalle ore 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18. Costo del biglietto € 10.50. Allo spettatore è richiesta la massima puntualità.

Biglietteria on line al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/il-quadro-parlante/158688