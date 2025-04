Ispirato a una storia vera, Il Quadro Rubato racconta la vicenda del ritrovamento de “I girasoli”, un dipinto di Egon Schiele disperso nel 1939 nel caos delle spoliazioni naziste e delle distruzioni della cosiddetta “arte degenerata”e riscoperto miracolosamente anni dopo a Mulhouse, nella provincia francese, a casa di un giovane operaio.

André Masson, banditore presso la rinomata casa d’aste Scottie’s, riceve una misteriosa lettera: un presunto dipinto di Egon Schiele è stato ritrovato a Mulhouse, nella casa di un giovane operaio. Inizialmente scettico, André decide comunque di recarsi sul posto. Quella che sembrava un’illusione si rivela una scoperta straordinaria: un’opera autentica, creduta scomparsa dal 1939, tra quelle trafugate dai nazisti.







Il ritrovamento potrebbe rappresentare l’apice della sua carriera, ma presto emergono dubbi, pressioni e pericoli legati alla provenienza del quadro. Con l’aiuto della collega ed ex moglie Bertina e della stravagante stagista Aurore, André si troverà a lottare non solo per restituire all’opera il valore che merita, ma anche per dare un nuovo senso alla propria esistenza.

Dall’8 maggio al cinema distribuito da Satine Film, Il Quadro Rubato è ambientato nel mondo delle case d’aste. La parte della storia che riguarda il ritrovamento del dipendo suscita curiosità. Il problema è nello sviluppo di una trama che inspiegabilmente è complessa con personaggi sfaccettati ma non approfonditi.

La sceneggiatura del regista Pascal Bonitzer (sceneggiatore di Agnus Dei e de Il giovane Karl Marx) non riesce a sgrovigliare le tante, troppe, sottotrame.