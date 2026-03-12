Il recital ‘Senza distinzione di sesso’ al Candiani

In occasione di Marzo Donna 2026, il Centro Candiani presenta sabato 14 marzo alle ore 17.30 il recital teatrale ‘Senza distinzione di sesso’, dedicato a Lina Merlin eletta in Veneto, Madre costituente e senatrice della Repubblica.
Il recital intende far conoscere la biografia e l’impegno politico di questa importante donna che ha attraversato il Novecento e il suo contributo all’approvazione di leggi in difesa della dignità, libertà e uguaglianza delle donne
Presentazione di Maria Teresa Sega, letture di Chiarastella Seravalle tratte da Discorsi parlamentari, da ‘Lettere dalla case chiuse’ e la testimonianza di Teresina. Regia e drammaturgia di Chiarastella Seravalle e Maria Teresa Sega. L’evento è organizzato in collaborazione con Associazione Culturale Arte-Mide e associazione rEsistenze.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Per informazioni: www.culturavenezia.it
