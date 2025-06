Il regista Asif Kapadia: vi racconto il presente parlando del futuro

Il Premio Oscar Asif Kapadia protagonista della masterclass Il cinema di Asif Kapadia organizzata dal Festival Cinemambiente in cui il regista inglese di origini indiane si racconta a partire dagli esordi – “ho iniziato facendo lavori pratici sul set di alcuni cortometraggi, poi sono entrato poco a poco nel circo del cinema” – e risponde alle domande del critico Carlo Griseri e del pubblico sul suo ultimo documentario fantascientifico 2073 – Ultima Chiamata, che ha chiuso il festival edizione 2025.

“2073 nasce da una domanda: sono io che sto impazzendo o il mondo sta impazzendo? Ho iniziato a pensare a questo film durante la Brexit, poi mentre giravo negli Stati Uniti. Nel 2020 arriva il Covid, eravamo tutti chiusi in casa, isolati, e ho deciso di intervistare alcuni giornalisti investigativi che seguivo e loro hanno risposto alle mie domande. Poi ho fatto ricerche per due anni, ma la lavorazione ha richiesto circa cinque anni”.

Cambiamento climatico, politica, tecnologia, sorveglianza, autoritarismo sono i temi di 2073 – Ultima chiamata (nelle sale italiane il 16-17-18 giugno 2025) che utilizza materiale d’archivio dagli anni Novanta in poi per raccontare il futuro ma aggiunge al documentario anche elementi di fantascienza. Una scelta che può essere rischiosa, perché sfuma i confini tra realtà e finzione: in realtà risponde il regista, “il personaggio di Ghost, l’attrice Samantha Morton, che ci parla dal futuro, nasce per dare al pubblico un punto di aggancio emotivo e aiutare a dare un senso al materiale documentaristico”.

Perché è la realtà dei nostri giorni a essere terribile: la lenta erosione della democrazia e la nascita di nuovi fascismi, l’enorme potere dei super ricchi che comprano sfacciatamente la politica e pensano solo ai propri interessi, l’inganno politico, l’uso della tecnologia per manipolare la gente attraverso i social media. Non solo: “Le tech company vogliono isolarci, a casa, a discutere su un telefono con qualcuno che non sappiamo nemmeno se sia reale. L’opposto è stare in una comunità dove le persone si uniscono per cambiare le cose”. E il cinema ha il potere di colpire il pubblico: “Perché è arte, è scrittura, performance, è suono, musica. Ed è il mezzo con cui posso fare la differenza. A volte colpisco gli spettatori, ma perché è l’unico modo per fare la differenza: quando le persone non si sentono a loro agio. Nessun cambiamento nella storia è avvenuto quando le persone erano felici”

La carriera di Asif Kapadia inizia negli anni Novanta con alcuni cortometraggi, poi nel 2001 dirige il primo lungometraggio, il western The Warrior, ambientato in India, seguito da Far North, girato nelle Isole Svalbard. Il successo di pubblico arriva con la trilogia dei documentari Senna, Amy e Diego Maradona, che raccontano con stile asciutto personalità che hanno in qualche modo sfidato il sistema. Una scelta che spinge il regista anche stilisticamente a infrangere le regole del documentario: “Nessuna intervista frontale, ma ho utilizzato le regole di una sceneggiatura di fiction. Realizzando un documentario interamente con materiali di archivio non ho controllo sull’’immagine, ma sullo storytelling, così da rendere i documentari più cinematografici”.

Un modo nuovo di raccontare che gli è valso il Premio Oscar per Amy: “Per questo ho scritto Amy come un musical, Senna come un film d’azione e Diego Maradona come un gangster movie. Ma ho soprattutto imparato strada facendo a conoscere i protagonisti dei miei documentari”.

Asif Kapadia è piuttosto vago, invece, sui suoi prossimi lavori che dovrebbero riguardare lo sport, un film politico e infine un progetto su una band musicale, attualmente il piu avanzato dei tre, che potrebbe forse avere una anteprima a Venezia.