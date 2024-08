Il regista Marco Tullio Giordana a Senigallia per “La vita accanto”

Presentato in anteprima nazionale assoluta all’Arena Gabbiano una settimana fa, torna in sala al Cinema Gabbiano lunedì 26 agosto La vita accanto, l’ultimo acclamato film diretto da una firma prestigioso del nostro cinema come Marco Tullio Giordana, che sarà presente in sala e in arena per incontrare il pubblico e discutere del suo lavoro.

La vita accanto è ispirato dall’omonimo romanzo edito nel 2010 della scrittrice Mariapia Veladiano, vincitrice tra l’altro del Premio Calvino, che racconta la storia di un nucleo familiare in cui segreti inconfessabili e sensi di colpa si intrecciano a grande talento e voglia di riscatto. Ne è protagonista una famiglia vicentina molto influente, formata da Maria (Valentina Bellè), suo marito Osvaldo (Paolo Pierobon) e da Erminia (Sonia Bergamasco), sorella gemella di lui e pianista di successo. La coppia avrà una bambina, che pur essendo sana e bella nasce con una vistosa macchia purpurea che le copre metà volto. Quella macchia diventerà presto una vera e propria ossessione in grado di sconvolgere gli equilibri della famiglia e di conseguenza della stessa bambina, che riuscirà ad alleviare il trauma grazie alla sua passione per la musica.

Marco Tullio Giordana (che ricordiamo almeno per Pasolini, I cento passi, La meglio gioventù) sarà al Gabbiano per presentare entrambe le proiezioni: quella delle 18:30 in sala interna e quella successiva delle 21:30 in Arena, al termine della quale svilupperà un ampio dibattito con il pubblico presente.

Ricordiamo come sempre che per evitare lunghe file al botteghino è possibile acquistare il biglietto in prevendita attraverso il link presente sul sito www.cinemagabbiano.it.