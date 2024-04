Il regista Neri Marcorè presenta il suo film “Zamora” a Senigallia e Fano

Ancora un evento importante al Masetti Cinema di Fano. Mercoledì 10 aprile in un doppio appuntamento il regista Neri Marcorè presenterà al pubblico del Masetti la sua opera prima Zamora. Ore 17.30 presentazione di Neri Marcorè in sala e, a seguire, proiezione. Ore 21.15 presentazione di Neri Marcorè in sala e, a seguire, proiezione.

Un nuovo evento da non perdere per approfondire i contenuti del film con protagonista lo stesso Neri Marcorè che interpreta, in un contesto ambientato negli anni ’60, Walter Vismara. Il trentenne Walter ama condurre una vita ordinata e senza sorprese: ragioniere nell’animo prima ancora che di professione, lavora come contabile in una fabbrichetta di Vigevano. Da un giorno all’altro la fabbrica chiude e il Vismara si ritrova suo malgrado catapultato in un’azienda avveniristica della vitale e operosa Milano, al servizio di un imprenditore moderno e brillante, il cavalier Tosetto. Andrebbe tutto bene se non fosse che costui ha il pallino del folber (il football, secondo un neologismo di Gianni Brera) e obbliga tutti i suoi dipendenti a sfide settimanali scapoli contro ammogliati.

Walter, che considera il calcio uno sport demenziale, si dichiara portiere solo perché è l’unico ruolo che conosce e non sa che da quel momento, per non perdere l’impiego, sarà costretto a partecipare agli allenamenti settimanali, in vista della partita ufficiale del primo maggio. Subisce così lo sfottò dei colleghi; tra questi, l’ingegner Gusperti lo ribattezza sarcasticamente “Zamora”, il fenomenale portiere spagnolo degli anni ‘30. Non solo quel bauscia lo umilia in campo e lo bullizza in azienda, ma tra lui e Ada, la segretaria di cui Walter si innamora, sembra esserci del tenero. Sentendosi umiliato, tradito da una parte e deriso dall’altra, il ragioniere escogita un piano del tutto originale per vendicarsi, coinvolgendo un ex-atleta ormai caduto in disgrazia. Nel calcio, come del resto nella vita, bisogna imparare a buttarsi e, anche se perdi, ciò che conta è rialzarsi e ripartire più forti di prima.

Per entrambi gli spettacoli sono ancora disponibili i biglietti. È fortemente raccomandato acquistare i biglietti in anticipo online o direttamente alla cassa del cinema. L’acquisto online è possibile attraverso il sito www.masettticinema.it.

Sempre mercoledì Marcorè è però atteso anche a Senigallia al Cinema Gabbiano, dove sarà alle ore 18.15 per la presentazione in sala e, a seguire, la proiezione. La sera si replica: alle 21.00 una seconda proiezione del film con, al termine, l’atteso incontro con Neri Marcorè. Anche in questo caso si raccomanda la prenotazione su www.cinemagabbiano.it.