Basato sul romanzo best seller (1999) per bambini scritto da Michael Morpurgo e adattato per il grande schermo da Frank Cottrell-Boyce, Il regno

di Kensuke racconta l’epica avventura di Michael, un ragazzino naufragato su un’isola remota che scopre di non essere solo quando

incontra un misterioso uomo giapponese che si era rifugiato lì dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma quando all’orizzonte compaiono

pericolosi invasori, diventa chiaro che i due devono unire le forze per salvare il loro fragile paradiso isolano.

Diretto da Neil Boyle e Kirk Hendry, Il regno di Kensuke vanta un illustre cast di doppiatori che include Sally Hawkins (La forma dell’acqua,

Paddington), Cillian Murphy (Peaky Blinders, Oppenheimer), Raffey Cassidy (Biancaneve e il cacciatore, Tomorrowland), il debuttante Aaron

MacGregor e Ken Watanabe (L’ultimo samurai, Inception).



È un ragazzino di città che non sa davvero come procurarsi cibo, acqua o altro. Non si è mai trovato in una situazione del genere prima

d’ora, fa fatica e rischia di morire. Poi scopre che del cibo appare dal nulla. E si chiede: ovviamente non sono solo su quest’isola. Questo rivela poi che c’è un vecchio soldato giapponese rimasto intrappolato sull’isola per molti decenni, che ha vissuto lì e che in realtà non vuole Michael lì per ragioni che sveliamo man mano che il film procede.” Il co-regista Kirk Hendry aggiunge: “Quando Michael viene trascinato

a riva sull’isola, pensa di essere solo, ma alla fine si rende conto che c’è qualcun altro, un anziano giapponese di nome Kensuke, che è lì

dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. All’inizio sono ai ferri corti, finché non arriva una banda di bracconieri e questo li unisce; insieme,

scacciano i bracconieri dall’isola, e questo crea un legame. Alla fine, da questo si sviluppa un rapporto padre-figlio.”





Disegnato a mano, e questo ne aumenta la suggestione, toccando le corte dell’emotività, non solo la storia raffinata è ricca di sfumature umane, ma lo spettatore è immerso nella bellezza dei suoi paesaggi per merito di un’infinità di dettagli minuziosamente curati (e disegnati) e anche grazie al sonoro incredibilmente naturalistico.



Data di uscita: 28 maggio 2026

Genere: Animazione

Durata: 85′

Anno: 2024

Produzione: Kensuke’s Kingdom, Mélusine Productions, Jigsaw Films, Le Pacte, Align, British Film Institute (BFI), Bumpybox, Ffilm Cymru Wales, Lupus Films, Luxembourg Film Fund

Distribuzione: Movies Inspired