“Il sale della terra” di Wim Wenders per ricordare Sebastiao Salgado al Gabbiano e al Masetti

Per celebrare la memoria del grande fotografo brasiliano Sebastião Salgado, scomparso il 23 maggio scorso all’età di 81 anni, torna al cinema Il Sale della Terra, un grande film diretto nel 2014 da Wim Wenders assieme a Juliano Ribeiro Salgado.

Ispirato dalla potenza lirica della fotografia del grande maestro brasiliano, il film fu candidato agli Oscar nel 2015 come miglior Documentario e ricevette il Premio Speciale della Giuria al Festival di Cannes, nella sezione Un Certain Regard.

Si tratta di un lavoro straordinario con il quale viene tracciato l’itinerario artistico e umano del fotografo brasiliano attraverso gli sguardi incrociati di Wim Wenders – anch’egli fotografo, non solo regista – e del figlio Juliano, che lo ha accompagnato nei suoi ultimi viaggi. Viaggiatore irriducibile – ha esplorato oltre 40 paesi – Salgado può essere considerato un vero eroe del nostro tempo: con un uso magistrale del bianco e nero ha saputo condensare tutta l’umanità e l’anima del nostro mondo attraverso storie di lavoratori, migrazioni e povertà. I suoi scatti narrano il rapporto tra uomo e l’ambiente, proponendo uno sguardo straordinario sulla bellezza della natura e ciò che ne rimane oggi, tra distruzioni e degrado, sconvolgimenti e cambiamento climatico. Per questo motivo, tra l’altro, nel 2016 l’Accademia Francese delle Belle Arti elesse Salgado “grande testimone della condizione umana e dello stato del pianeta”.

Nel documentario, interrogato dallo sguardo fuori campo di Wenders, Salgado alterna la sua storia personale con le riflessioni sul mestiere di fotografo, raccontandosi per mezzo dei vari reportage con cui ha omaggiato la bellezza della Terra, il suo sale, appunto.

Questo capolavoro, assolutamente da non perdere, sarà riproposto al Cinema Gabbiano e Masetti Cinema, dove Il sale della terra verrà proiettato in evento unico: a Fano lo spettacolo è programmato per le ore 21 di domenica 1 giugno, mentre a Senigallia si terrà alle ore 21.15 di martedì 3 giugno.

Per evitare file all’ingresso ricordiamo che i biglietti sono già acquistabili in qualsiasi momento anche online sui siti www.cinemagabbiano.it e www.masetticinema.it.