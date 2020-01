“Il senso di una fine” di Julian Barnes

Anthony ‘Tony’ Webster è un borghese che studia a Bristol negli anni ’60, giovane annoiato ed insoddisfatto, vittima – insieme ai suoi fraterni amici, Colin ed Alex – del caos edonistico tipico dell’età. L’ideale di anarchia e trasgressione sembra regnare sovrano in loro, ubriachi di prospettive avventurose, finché alla cricca non si unisce una quarta persona durante il semestre autunnale, Adrian Finn.

Adrian è un ragazzo brillante e sportivamente attivo, con una spiccata intelligenza sia astratta che applicata, di estrazione sociale ‘minore’, ma apparentemente fiducioso nell’avvenire e saldo nei suoi ideali. Ben presto i quattro si accorgono, anche a causa di lui, che la vita è diversa dalla letteratura e che “amare è soffrire” – come direbbe Diane Keaton alias Sonja in Amore e guerra (Love and Death, 1975) di Woody Allen.

Tony s’innamora di Veronica Mary Elizabeth Ford, figlia benestante d’un funzionario inglese, che studia spagnolo ed ama la poesia. Una storia durata qualche tempo e bizzarramente consumata soltanto dopo essersi lasciati. A metà circa dell’ultimo anno di studi riceve un’epistola dall’amico Adrian, nella quale lo informa della sua relazione con la ragazza. Tony accusa dapprima il colpo con una farsa d’imperturbabilità, dopodiché decide di replicare con una lettera al vetriolo indirizzata ad entrambi e di partire per gli Stati Uniti per sei mesi: al suo ritorno, una morte inaspettata sconvolgerà ulteriormente le sue labili convinzioni. Riuscirà comunque a sposarsi con Margaret e ad avere una bambina, Susie, tre anni dopo. Eppure, un insolito lascito testamentario di cinquecento sterline da parte della madre di Veronica, Mrs Sarah Ford, e un misterioso diario riapriranno i conti di un ormai sessantenne con un vissuto forse non ancora del tutto sopito alle spalle…

Il senso di una fine (The Sense of an Ending, 2011), vincitore del Booker Prize dello stesso anno, è un romanzo emblematico del postmodernismo, che affronta i più disparati dilemmi esistenziali cullato dalla rivoluzione culturale della Swinging London.

Barnes spazia dall’indegna passività, per la quale molti di noi lasciano che la vita succeda loro, all’approssimazione dei ricordi deformati dal tempo in certezze. Quello di Tony è un intermittente flusso di coscienza, in cui ricordi alterati dalla senilità e “l’imperitura speranza del cuore umano” si avvicendano in una sorta di mea culpa da sedicente uomo ‘nella media’.

L’autore si barcamena sapientemente tra l’assunto “filosoficamente tautologico” che il tempo trascini alla deriva e confonda le idee, agendo più da solvente che da fissativo, e che la maturità non sia altro che un mettersi in salvo, al sicuro, cioè vigliaccheria. Un modo per evitare passione e pericolo, estasi e disperazione: nessuna grande impresa da romanzo letterario, ma soltanto senso di responsabilità, risoluzioni traballanti e capricci momentanei.

“La vita non sembra fatta solo di somme e sottrazioni, c’è anche l’accumulo, la moltiplicazione delle perdite, dei fallimenti.” E, forse, lo scopo dell’esistenza è quello di dimostrarci, per sfinimento, di non essere affatto all’altezza della propria fama e di dover unicamente “vivere per raccontarla”, citando Gabriel García Márquez, per chiudere il cerchio.