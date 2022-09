Abbiamo avuto il privilegio di guardare i primi due episodi (scritti da McKay, Payne e Gennifer Hutchison (“Better Call Saul”), de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sul grande schermo. Siamo rimasti senza parole per l’impatto visivo degli strabilianti effetti speciali (Jason Smith) e dei costumi (Kate Hawley).

Questo solo per consigliarvi di guardare la Serie Tv sulla mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo su un dispositivo video che non sia lo schermo di un cellulare o un iPad, almeno per godervi questa incredibile impresa di Amazon Prime Video.

La regia epica di Wayne Yip, J.A. Bayona, Charlotte Brändström mette in scena una storia solenne che si svolge prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, migliaia di anni prima che Frodo o Samwise arrivassero, per capirci. Gli showrunner e i produttori esecutivi JD Payne e Patrick McKay hanno sviluppato la loro storia, ispirandosi alla storia dettagliata di Tolkien.

Gli 8 episodi (da circa 50 minuti ciascuno) conducono gli spettatori in un’era lontana quando furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell’oscurità.

Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all’isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un’eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.

Questa è la serie TV più costosa mai realizzata – 465 milioni di dollari per otto episodi. È uno “spettacolare spettacolo” fantasy, ambizioso e mozzafiato che meriterebbe di essere visto tutto sul grande schermo per l’impegno produttivo profuso.