“Il Silenzio degli altri” di Eva Libertad

Ángela fa la ceramista, è sorda dalla nascita e vive una felice storia d’amore con il suo partner, udente, Héctor. Sono in attesa del loro primo figlio, con molte aspettative ma anche tutte le incognite e i dubbi di ogni coppia di neogenitori.

L’arrivo della piccola Ona porta gioia, notti insonni ma anche un nuovo modo per Ángela e Hector di vivere la genitorialità, convivere con l’essere non udente di Ángela e con l’incertezza sul futuro della figlia.

Presentato alla Berlinale 2025 nella sezione Panorama, dove ha conquistato il Premio del Pubblico prima di vincere numerosi altri premi in festival cinematografici, Il Silenzio degli altri è l’opera di esordio della regista spagnola Eva Libertad, che affronta non solo il tema della maternità, ma le relazioni tra una persona che vive nel silenzio e il mondo intorno a lei che non sembra in grdo di saper ascoltare. La sequenza del parto, in cui Angela deve avere Héctor al suo fianco che traduce le istruzioni nel linguaggio dei segni perche non puo’ udire le indicazioni dell’ostetrica, è il riassunto perfetto della collisione tra questi due mondi.

Eva Libertad compie una operazine molto intelligente e non semplice: permette allo spettatore di comprendere il “paesaggio sonoro” delle persone non udenti. A partire dal silenzio della prima scena del film e dei primi trenta minuti circa, dedicati a descrivere il suo mondo, e a far entrare lo spettatore nel mondo o di Ángela: il rapporto con Héctor , gli amici della coppia, quasi tutti non udenti, e i genitori di lei, che insistono per farle usare un apparecchio acustico, convinti che possa rendere migliore e piu’ semplice la vita di Ángela.

I silenzi di Angela sono i momenti migliori de Il Silenzio degli altri – Sorda, in cui l’attrice non udente Miriam Garlo – sorella della regista – offre sfumature che passano dalla gioia alla depressione alla rabbia, una gamma di umanità sostenuta dalla naturalezza di Alvaro Cervantes (Héctor). La fotografia di Gina Ferrer Garcia indugia su Ángela con rispetto ma usa i primi piani e i movimenti di camera per permettere allo spettatore di entrare ‘ seppure in punta di piedi ‘ nel mondo di Ángela.

Il Silenzio degli altri non trascura il punto di vista di Héctor, che dopo la nascita della bambina sente la compagna allontanarsi, sempre più rinchiusa in sé stessa e incapace di adattarsi completamente alle sfide quotidiane della maternità. Quando, dopo qualche mese dalla nascita, la piccola Ona viene dichiarata udente, tra lei e Ángela sembra aggiungersi un ulteriore difficoltà: Ángela teme di diventare invisibile agli occhi della figlia, che è in grado di comunicare con il padre. Quando Hector si dimentica di utilizzare il linguaggio dei segni per parlare a Ona, Angela non riesce a trattenere la propria rabbia e frustrazione.

Il film esplora il rapporto tra il mondo degli udenti e dei non udenti, le sfide della maternità, gli inevitabili cambiamenti di equilibri di coppia quando arriva un figlio, non indugia mai in pietismo o melodramma, è a tratti davvero commovente.

Il Silenzio degli altri, primo lungometraggio della regista spagnola Eva Libertad, al cinema da giovedì 28 maggio, arriva nelle sale italiane completamente accessibile. Il film verrà infatti proiettato – sia nella versione originale spagnola sia in quella doppiata – con sottotitoli descrittivi per sordi sugli schermi di tutte le sale. Per gli spettatori con disabilità visiva, inoltre, l’audiodescrizione sarà resa disponibile sull’app MovieReading in tutte le sale in cui verrà programmato il film. Ci sarà una traccia con audiodescrizione mixata all’audio italiano, così da poter seguire il film in cuffia interamente doppiato e audiodescritto, anche laddove è programmato in versione originale: un passo ulteriore verso un cinema realmente per tutti.

Titolo originale: Sorda

Regia: Eva Libertad

Interpreti: Miriam Garlo, Alvaro Cervantes, Elena Irureta, Joaquin Notario

Durata: 99 minuti

Distribuzione: Lucky Red Italia

Sito Web: https://ilsilenziodeglialtrialcinema.it/

Uscita (cinema): 28 maggio 2026